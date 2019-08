Sisma, otto casette mobili di Anas SpA per Amatrice

Autismo Abruzzo Onlus: “Riteniamo questa azione solidale un ottimo esempio di ricostruzione sociale e di sinergia tra associazioni e istituzioni“

AMATRICE – La solidarietà del 2009 sarà efficace anche ad Amatrice grazie alla associazione AIPS di Sant’angelo – amatrice. Si legge nella nota di Autismo Abruzzo Onlus: “Oggi insieme al Presidente Mario Feliziani abbiamo firmato l’accordo con ANAS Compartimento per l’Abruzzo circa la concessione a titolo gratuito delle 8 casette mobili dislocate ad Onna.

Furono acquistate da ANAS SpA per l’emergenza sismica del 2009 e nel giugno del 2017 inviammo una formale richiesta di comodato gratuito con l’obiettivo di renderle disponibili nelle zone colpite dal sisma del 2016. Le 8 casette andranno ad arricchire l’area di accoglienza esistente presso Sant’Angelo di Amatrice e saranno a disposizione della comunità locale per attività di accoglienza e di aggregazione sociale. Tutti i servizi offerti dall’associazione saranno fruibili dalle famiglie con autismo anche grazie alla collaborazione di Autismo Lazio onlus.

Oltre alla ricostruzione materiale dei paesi e dei borghi colpiti occorre avviare la “ricostruzione sociale”, quella che permetterà a chi vive oggi in queste aree di restare e a coloro che vi si recavano per le vacanze di continuare a vivere questi luoghi. Riteniamo questa azione solidale un ottimo esempio di ricostruzione sociale e di sinergia tra associazioni e istituzioni. Comune di Amatrice, AIPS, Autismo Abruzzo onlus, Autismo Lazio onlus e ANAS hanno dato dimostrazione di saper lavorare per perseguire un obiettivo comune.

Al fine di illustrare le fasi delle operazioni di recupero, trasporto e installazione delle casette mobili nonché le modalità di utilizzo è indetta una conferenza stampa per il 24 agosto 2019 – ore 10:30 presso la sede A.I.P.S. nel villaggio SAE di Sant’Angelo di Amatrice (https://goo.gl/maps/xtPA1ngwM55eXt797). Lo sforzo organizzativo ed economico dell’associazione A.I.P.S. è sostenuto esclusivamente da contributi privati.

Ringraziamo tutte le persone che si sono prodigate per questa nostra azione. Senza la necessaria attenzione e la giusta comunicazione non sarebbe stato possibile superare la burocrazia. Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Antonella Barbati, all’architetto Simona Cicconi e alla Dott.ssa Annamaria Perrella (personale Anas SpA) che hanno supportato le nostre istanze. Per la predisposizione degli atti ringraziamo l’Ing. Roberto Mastrangelo, l’Ing. Marco Tripaldi, l’Ing. Matteo Castiglioni e l’Ing. capo Antonio Marasco (personale Anas SpA)”.