La Guardia Costiera di Pescara visita la Centrale Unica 112 Abruzzo

PESCARA – In vista della stagione balneare 2026, la Guardia Costiera di Pescara ha effettuato una visita operativa alla Centrale Unica di Risposta 112 dell’Abruzzo, per consolidare il coordinamento nelle attività di soccorso in mare. All’incontro hanno partecipato il Capitano di Fregata Giuseppe Saverio Zaccaro, Capo Servizio Operazioni della Direzione Marittima, e il dirigente della CUR, Andrea Cipollone, responsabili del progetto che ha portato l’Abruzzo a essere la prima regione italiana ad attivare il collegamento diretto tra il numero di emergenza 1530 e il NUE 112, in piena attuazione della normativa europea.

Durante la riunione sono stati analizzati gli aspetti tecnici e procedurali necessari a ottimizzare la gestione delle chiamate di emergenza, con l’obiettivo di rendere più rapido ed efficace l’intervento in caso di pericolo in mare. Un confronto operativo che ha permesso di affinare ulteriormente le procedure condivise e di rafforzare la sinergia tra i due enti.

Al termine dell’incontro, Guardia Costiera e Protezione Civile regionale hanno rinnovato la reciproca stima con il tradizionale scambio dei crest, simbolo di collaborazione istituzionale. L’integrazione tra 1530 e 112 rappresenta un passo decisivo verso la standardizzazione dei modelli di soccorso, allineando la Direzione Marittima di Pescara alle migliori pratiche nazionali ed europee.

Un avanzamento che, con l’avvio della stagione estiva, garantirà maggiore sicurezza ai cittadini e un sistema di risposta più efficiente lungo tutto il litorale abruzzese.