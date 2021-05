Sisma 2009, incontro Tavolo di Coordinamento con Dott. Presenti

Incontro positivo col coordinatore della Struttura di Missione di Roma per discutere dello stato dell’arte della ricostruzione post-sisma

FOSSA – Prosegue la visita istituzionale del dott. Carlo Presenti, nuovo coordinatore della Struttura di Missione di Roma, presso i territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Questa mattina, infatti, si è tenuto a Fossa (AQ) un incontro proficuo tra il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee al suo completo e il dott. Presenti; la riunione è stata l’occasione perfetta per il fare il punto sullo stato dell’arte della ricostruzione post-sisma in essere ed analizzare concretamente le problematiche da affrontare e risolvere per portare a compimento la ricostruzione.

“Il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee che oggi ha ospitato il dott. Presenti è stato molto costruttivo – commenta il Sindaco di Cugnoli Lanfranco Chiola, Rappresentante dell’Area Omogenea n. 5, ed attuale Coordinatore del Tavolo – abbiamo illustrato la situazione dei nostri territori e le questioni di più grande importanza, ed il coordinatore della STM di Roma – che ringrazio – ha garantito che proseguirà la collaborazione interistituzionale tra gli uffici della capitale e le nostre realtà”.

Presente anche il Titolare dell’Ufficio della Ricostruzione dei Comuni del Cratere, ing. Raffaello Fico, che ha rappresentato la necessità di dare continuità al processo di ricostruzione attraverso l’assegnazione di ulteriori risorse, in particolare per la ricostruzione privata, che ha visto negli ultimi mesi un forte incremento del trend di concessioni dei contributi, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria ancora in corso.

Particolare attenzione dovrà essere posta altresì ai programmi di sviluppo del territorio che rappresentano il vero volano per la ripartenza dei comuni.