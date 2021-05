San Giovanni Teatino, lavori di consolidamento Scarpate Via Monte Rosa

Partito il secondo lotto di lavori, da concludersi entro il 4 agosto, è stato finanziato con 165mila euro di fondi regionali

SAN GIOVANNI TEATINO – Il 6 maggio è partito il secondo lotto di lavori per il consolidamento delle scarpate di Via Monte Rosa a San Giovanni Teatino Alta. L’intervento, la cui conclusione è prevista per il 4 agosto, è stato finanziato con 165mila euro di fondi regionali stanziati dalla Protezione Civile, a seguito della convenzione tra il Comune di San Giovanni Teatino e la Regione Abruzzo sottoscritta il 14 maggio 2020. Un primo lotto era già stato realizzato nel 2015, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del dicembre 2013, per un importo complessivo di 180mila euro di fondi comunali.

Gli interventi, affidati all’impresa appaltatrice “Di Prospero Srl” di Pescara, e progettati e diretti dall’Ing. Raffaele Di Domenica di Castiglione Messer Marino, riguardano la realizzazione di opere di contenimento del movimento franoso, attraverso una gabbionata in pietra e paratia di pali di fondazione. Saranno inoltre realizzate opere di drenaggio e ripristino della rete idrica, per consentire il deflusso delle acque in eccesso verso valle.

“Questo nuovo intervento – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – servirà a stabilizzare ulteriormente i versanti collinari. La realizzazione di una paratia a valle della Strada Comunale, in particolare, conterrà l’avanzata della frana e preserverà la viabilità stradale. Il nostro territorio è molto ricco e variegato e necessita di provvedimenti mirati, a tutela della popolazione e del paesaggio”.

“I lavori – specifica il Vicesindaco e assessore alla manutenzione del Patrimonio Comunale Giorgio Di Clemente – prevedono anche la realizzazione, sopra il cordolo, di due file di gabbioni rinverditi. Sui gabbioni, in corrispondenza del paramento frontale, sarà inserita una tasca vegetativa preassemblata, con la funzione di realizzare un elemento vivo frontale, in modo da favorire la permeabilità vegetazionale e un’elevata valenza ambientale. La messa in sicurezza del territorio passa soprattutto attraverso la sua tutela e valorizzazione. Preciso inoltre che, sempre a tutela del territorio e della sua sicurezza, l’Amministrazione Comunale ha già realizzato un’importante opera su Via Campo Imperatore. È stata inoltre avviata la procedura per la messa in sicurezza di Via Monte Amaro e Via Passo Lanciano”.

In concomitanza con l’avvio del lavori, il Comando di Polizia Municipale ha emesso un’Ordinanza di chiusura al traffico in Via Monte Rosa, dalla Rotatoria di Via Monterosa/Via Vallelunga, fino all’intersezione con Via Marmolada, a partire dalle ore 7 del 17 maggio 2020 e fino a conclusione del lavori stessi.