Più di 300 corridori alla partenza. A spuntarla é stato Franco Casella con un vantaggio di 1’26” sul compagno di squadra Davide Giorgini

AIELLI – Oltre ogni più rosea previsione il successo della Sirente Bike Marathon-Ana Aielli con più di 300 partecipanti sulla linea di partenza. Un “rito” che ad Aielli e nel territorio del Velino Sirente si è ripetuto per la settima volta, organizzato nei minimi particolari dal tandem Avezzano Mtb e Gruppo Alpini Aielli, nel pieno rispetto della tradizione anche per i circuiti Mtb Abruzzo Cup, Sulle Orme dei Sanniti e Trimarathon degli Appennini.

Lo scenario è stato quello del Parco Velino Sirente con i suoi sentieri ben curati ed i paesaggi spettacolari che hanno richiamato i più forti specialisti delle gare marathon a livello extra-regionale e nazionale sulla distanza di 71 chilometri. Per i meno allenati, in programma la point to point di 34 chilometri con un percorso meno esigente per altimetria e dislivello.

La cronaca agonistica della marathon (che assegnava i titoli regionali sotto l’egida di Federciclismo Abruzzo) non si è fatta attendere ed è stata battaglia sin dai primi chilometri: a prendere subito il largo è stato Franco Casella (Pasolini Racing Team) che è riuscito ad affermarsi in solitaria con un vantaggio di 1’26” sul compagno di squadra Davide Giorgini, a completare il podio Mirko Zanni (Croccanti Racing Team) a 8’47”.

Greta Recchia (Happy Bike) ha avuto una marcia in più nella marathon femminile, lasciando a oltre 20 minuti la seconda classificata Mara Parisi (Bike & Sport Team) e la terza Oriana Goretti (MBM). Ha avuto consenso anche la formula lui&lei di partecipazione al percorso marathon di 71 chilometri: a farsi onore in questa tipologia di gara le coppie Davide Fiorindi-Ana Maria Risca (New Mario Pupilli), Andrea Vanni-Ilaria Pieroni (Bottecchia Factory Team) e Paolo Festa-Emanuela Santese (Functional Fit).

Tra i migliori protagonisti della point to point Giovanni Pensiero (HGV Cicli Conte), Lorenzo Scipione (Functional Fit) e Filippo Arcangeletti (Team Bike Palombara Sabina) tra gli uomini, Eleonora D’Angelo (Asd Briganti d’Abruzzo), Karin Sorgi (Lineaorobike Avezzano) e Anna Paola Rella (Team Oroverde Bitonto).

L’Avezzano Mtb e il Gruppo Alpini Aielli ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, si sono prestati nel dietro le quinte per garantire l’ottima riuscita della manifestazione, ma anche a livello istituzionale con il sostegno della Regione Abruzzo, del Parco Regionale Velino Sirente, dei comuni di Aielli, Ovindoli e Rocca di Mezzo.

Il video della partenza della gara a questo link https://www.facebook.com/100069343714029/videos/305443839272623

I CAMPIONI REGIONALI FCI ABRUZZO MARATHON 2024

Under 23: Filippo Del Coco (Pasolini Racing Team)

Elite: Franco Casella (Pasolini Racing Team)

Master donna 1: Maria Partenza (Cycling Bro)

Elite sport: Marco Paiorisi (Lineaorobike Avezzano)

Master 1: Gianluca Di Emidio (Vibrata Bike 2005)

Master 2: Martino Ranalli (Lineaorobike Avezzano)

Master 3: Marco Bellei (Cicli Sport Mania)

Master 4: Angelo Bossi (Attitude Team)

Master 5: Maurizio Troiani (Avezzano Mtb)

Master 6: Leonardo Peluso (Pro Life Racing Team)

Master 7: Angelo Campana (Bike Shock Team)

Master 8: Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team)

