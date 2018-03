Sindrome di down, incontro informativo a Pescara

PESCARA – Mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 11 nella sala gialla dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Pescara, in via Fonte Romana n. 8, al 4° piano nell’ala nord del nosocomio incontro formativo in occasione della 13° Giornata mondiale della sindrome di Down.

L’evento è organizzato dal direttore dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia, Maurizio Rosati, ed è stato promosso da alcune mamme di bambini con la sindrome di down seguite, nel percorso nascita, dalla ASL di Pescara.

All’incontro interverranno: Giuliano Lombardi, direttore del dipartimento materno infantile della ASL di Pescara; Pierluigi Lelli Chiesa, direttore dell’unità operativa di chirurgia pediatrica dell’ospedale di Pescara; Carmine D’Incecco, direttore dell’unità operativa di terapia intensiva neonatale.

Scopo dell’evento sarà incontrare le varie figure sanitarie che ruotano intorno alla diagnosi e al follow-up del bambino con sindrome di Down: le mamme offriranno la loro disponibilità a supportare, con la loro esperienza e le necessarie informazioni, coloro che si apprestano ad accogliere bambini con questa sindrome.