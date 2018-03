Rapina al Carrefour di Sulmona, bottino di 300 euro

SULMONA – Armati di una pistola e di un coltello sono entrati, in due, nel supermercato Carrefour di via L’Aquila, a Sulmona, e per evitare che fosse dato l’allarme hanno obbligato ad entrare con loro il giovane che di solito aiuta i clienti a riporre i carrelli. Magro il bottino, circa 300 euro, che si sono fatti consegnare dall’unica cassiera in quel momento in servizio. La rapina è avvenuta ieri pomeriggio.

Una volta dentro i rapinatori si sono diretti verso la cassa e, sotto la minaccia del coltello, uno di loro si è fatto consegnare i soldi. Dopo avere ottenuto quello che cercava è fuggito con il complice. Sulla vicenda sta indagando la Polizia. Posti di blocco sono stati istituiti nei vari incroci strategici della Valle Peligna.