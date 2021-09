Il Sindaco di Villa Santa Maria sull’incontro tra i Sindaci e l’Assessore Verì

“Il Distretto Sanitario vive una serie di criticità che vanno assolutamente affrontate; il 7 ottobre Tavolo di lavoro in Regione”

VILLA SANTA MARIA – I 18 sindaci del comprensorio e l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì si sono incontrati ieri nella sala consiliare del Comune di Villa Santa Maria per discutere delle problematiche relative al Distretto sanitario che si trova in paese.

Il sindaco di Villa Santa Maria Giuseppe Finamore, che è stato promotore del colloquio, ha dichiarato che: “da un anno e mezzo il Distretto vive una serie di criticità che vanno assolutamente affrontate perciò abbiamo chiesto questo incontro e un ulteriore tavolo di lavoro con i vertici regionali che l’assessore ha programmato per il 7 ottobre prossimo. Le carenze riguardano il 118 che manca di personale medico; gli screening mammografici che, nonostante le attrezzature, non possono essere eseguiti; manca un dermatologo ormai da due anni. Ecco, abbiamo voluto porre l’attenzione, in qualità di primi cittadini, su una situazione che persiste ormai da tempo. Capiamo le problematiche causate dalla pandemia, però dobbiamo risolvere questo problema che non è di Villa Santa Maria, ma di tutto il territorio”: Poi ha aggiunto: “C’è da sbloccare anche la situazione dei fondi per le aree interne. Abbiamo chiesto di riattivare i finanziamenti per poter intervenire subito sul comprensorio”.