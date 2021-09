Serie D, Castelnuovo Vomano – Fano: informazioni biglietti

CASTELNUOVO VOMANO – Domenica 26 settembre 2021 alle ore 15, presso lo stadio “Mariani-Pavone” di Pineto si disputerà Castelnuovo Vomano-Fano, gara valida per la seconda giornata di campionato di serie D girone F.

I biglietti saranno acquistabili online al link www.ciaotickets.com/biglietti/castelnuovo-vomano-alma-juventus-fano e, per i tifosi locali presso la “Tabaccheria n.9” situata in via Nazionale, 56/bis a Castelnuovo Vomano.

Il prezzo del biglietto sarà di €10 per la tariffa intera e di €5 per la tariffa ridotta (riservata alle donne, agli over 65 e per gli under 14, a tutti i biglietti verrà applicata una commissione d’acquisto di €1. Il giorno della gara i botteghini dello stadio rimarranno chiusi.

Si potrà accedere allo stadio muniti obbligatoriamente, oltre che di biglietto, anche di mascherina e green pass in corso di validità. Sarà vietato durante la gara transitare da un settore all’altro dello stadio.

Date le norme FIGC, LND e FIGC Abruzzo, gli accrediti riservati alla stampa saranno in misura ridotta. Le richieste di accredito stampa potranno essere effettuate all’indirizzo mail accrediti@castelnuovovomanocalcio.it sino alle ore 20 di sabato 25 settembre 2021. Le richieste spedite oltre tale periodo di tempo non potranno essere prese in considerazione. L’ingresso per gli accrediti stampa avverrà dal lato tribuna locale premuniti di green pass e mascherina obbligatori.