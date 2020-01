“Quando il cibo può diventare un Problema”, incontro alla Mazzini Pescara

Il 6 febbraio 2020 presso l’aula Magna Scuola Secondaria di I Grado “ G. Mazzini” Pescara si terrà il simposio che si si inserisce nel progetto di educazione alimentare, “cibo è/e salute”

PESCARA – Il simposio «Quando il cibo può diventare un Problema» , che si terrà presso la scuola secondaria “G.Mazzini”, si inserisce nel progetto di educazione alimentare, “cibo è/e salute”. che viene approfondito nelle classi seconde Il percorso guarda in “3 D” l’argomento dell’alimentazione, (Dall’orto alla tavola, le etichette, dieta mediterranea, “Praticare la sostenibilità con il cibo”, Cibo e movimento, e la relazione con il cibo).

Infatti questo è il primo di una serie di incontri con esperti che si terranno a scuola per alunne ed alunni che potranno interagire con domande e chiarimenti.

Il concetto di alimentazione si estende: non rappresenta più unicamente un bisogno fisiologico ma entra a far parte di un più ampio contesto culturale che interessa la cura e l’attenzione verso noi stessi e gli altri. I disturbi del comportamento alimentare (DCA) rappresentano lo specchio di un disagio sociale più ampio che nasce, tra le altre cose, dalla difficoltà di percepire il sé e la propria immagine corporea. L’incidenza di questi disturbi risulta in aumento, soprattutto nell’arco di età 10-16 anni, tanto per il sesso maschile quanto femminile.

La prevenzione si attua promuovendo uno stato di buona salute, inteso anche come benessere culturale e psicofisico dell’individuo. La prevenzione va applicata come metodo e non la cura a posteriori. Iniziare dai bachi di scuola è fondamentale.

PROGRAMMA

Saluto del Dirigente Scolastico prof.ssa Elena Marullo

Intervento Dott-ssa Marilisa Amoroso

Alunne ed alunni della seconda classe scuola Secondaria

Referente progetto Prof-ssa Carla Antonoli