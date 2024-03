Sulmona, incontro in Comune con gli studenti della Scuola “Ovidio”

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo consapevole del territorio a partire dai contesti di vita

SULMONA – Sarà dedicato alla conoscenza e tutela della Città e del territorio l’incontro programmato per la mattinata di mercoledì 27 Marzo, presso l’aula consiliare di Palazzo San Francesco. L’incontro vedrà protagoniste le classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado “Ovidio”. L’iniziativa, avviata da Rita Quaranta, docente di Tecnologia, in collaborazione con il Sindaco Gianfranco Di Piero, il Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica, Sergio Berardi ed il Dirigente della Terza Ripartizione Franco Raulli, ha lo scopo di promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo consapevole del territorio, a partire dai contesti di vita e di relazione in cui vivono, dall’ambiente scolastico fino alla Città, cogliendo e sintetizzando al meglio i legami tra uomo, ambiente, risorse locali.

L’iniziativa diventa così strumento di formazione alla cittadinanza attiva, in un processo didattico, sociale e comportamentale che, certamente, non si esaurisce nel solo ambito dell’istruzione, ma che da questo deve necessariamente iniziare.

L’obiettivo è quello di modificare in positivo il comportamento degli studenti, delle famiglie, dell’ambiente scolastico, rendendoli interpreti consapevoli del contesto urbano locale, anche grazie all’intervento di esperti di settore e di tutta la complessa “macchina amministrativa di controllo” che opera nella tutela di un sistema urbano.

“Nella giornata formativa viene proposto un caso concreto – con l’illustrazione del progetto relativo all’opera pubblica di “Demolizione e ricostruzione dell’asilo nido di Via L’Aquila” – attraverso la proiezione delle tavole grafiche di maggiore rilievo e di fotografie atte a coinvolgere i discenti nello sviluppo edilizio del nostro territorio” precisa il Dirigente Raulli.

“Rendere i ragazzi consapevoli dei valori che la Città esprime, attraverso la sua forma, significa promuovere una partecipazione alla “costruzione” dell’immagine del luogo che più di altri rappresenta la nostra identità”. Lo dichiara l’Assessore Sergio Berardi.