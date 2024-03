Istituto Comprensivo Pescara 8, le iniziative celebrate il 25 marzo

PESCARA – Lettura a tutto campo all’Istituto Comprensivo Pescara 8: gli alunni e gli insegnanti della scuola hanno voluto celebrare così la seconda edizione della Giornata degli autori europei e il DanteDì che quest’anno si fondono in una straordinaria coincidenza. Il 25 marzo rappresenta simbolicamente l’inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia e, nel 2024 per la seconda volta, si celebra la giornata dedicata agli autori europei.

Gli eventi sono stati intensamente vissuti a scuola nell’IC8: un’iniziativa ben accolta dalla Dirigente Scolastica Dottoressa Michela Terrigni che ha promosso tutte le attività coinvolgendo gli alunni dell’Istituto i quali, per la preziosa occasione, si sono avvicinati ad autori europei leggendo testi e stralci di opere significative in lingua originale. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Tinozzi hanno letto agli alunni delle classi seconde brani scelti di autori europei, nelle lingue studiate.

Gli stessi alunni hanno poi incontrato la scrittrice italo-tedesca Milena Kecker autrice del testo “I custodi delle alleanze e la chiave suprema”. Nella scuola Primaria dei plessi “Dante Alighieri” e Borgomarino i ragazzi e le ragazze delle classi quinte si sono concentrati sulle avventure descritte ne “I viaggi d Gulliver” da Jonathan Swift con accenni alla sua biografia, il tutto anche per avvicinare i giovani studenti ad un tipo di lavoro diverso che dovranno affrontare nel successivo grado di scuola. Per sollineare l’evento le insegnanti hanno attinto anche da fiabe popolari europee. Gli alunni dapprima hanno ricostruito e successivamente illustrato le sequenze principali della storia.

I bambini della Scuola dell’Infanzia di entrambi i plessi sono stati guidati dalle insegnanti in un originale percorso che, partendo dalla lettura di fiabe tradizionali in lingua originale, in seguito drammatizzate avvalendosi dell’uso di marionette e relativo teatro, sono arrivati alla lettura ad alta voce in lingua italiana di silent book ed albi illustrati inerenti le medesime fiabe ma trattate da un punto di vista diverso dove i personaggi talvolta saltano fuori dal libro per affrontare l’avventura della vita stessa.

Per il 25 marzo oltre alla conferenza ufficiale che si terrà in Belgio sono previste numerose attività in scuole, librerie e biblioteche di tutta Europa con sessioni di lettura per bambini e giovani. Ogni associazione, scuola o istituzione ha la possibilità di iscriversi on line su una mappa interattiva. La giornata costituisce un’occasione per promuovere la diversità linguistica e la ricchezza culturale della letteratura europea.