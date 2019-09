Fans Club di Vasco Rossi a San Salvo: ecco quale

“Senza Resa Vasco Rossi fan club” è il primo fan club della provincia di Chieti dedicato a Vasco. Alla presentazione ufficiale con tesseramento parteciperà Claudio Golinelli, detto “il Gallo”

SAN SALVO – Nasce a San Salvo il primo fan club dedicato a Vasco Rossi della provincia di Chieti. Da un’idea di Antonio Cane, noto organizzatore di eventi della zona e Antonio Renzone, frontman dei Senza Resa, prende vita “Senza Resa Vasco Rossi fan club”, una realtà interamente dedicata alla musica, quella italiana D.O.C. e alla figura del Blasco nazionale.

La presentazione ufficiale con tesseramento ci sarà il 7 dicembre a San Salvo e vedrà la partecipazione di Claudio Golinelli “il Gallo”. Il famoso bassista ha condiviso con Vasco circa quarant’anni di concerti, un sodalizio che è iniziato agli inizi degli anni Ottanta ed è andato avanti di palco in palco, fino al Modena Park e al tour che il rocker di Zocca ha portato in scena quest’anno.

Golinelli, personaggio unico nella storia del rock italiano e autore dell’inconfondibile intro di basso in “Siamo solo noi” che inventò in sede di registrazione del disco, torna in Abruzzo, a San Salvo, per tenere a battesimo il nuovissimo fan club.

La serata del 7 dicembre, aperta a tutti, si terrà alle ore 21.00 al Beat Cafè. Si potrà assistere al concerto dei Senza Resa Vasco Rossi Cover Band con la straordinaria partecipazione del noto bassista e sarà l’occasione, per chi vorrà, per aderire ufficialmente al gruppo di fan con il tesseramento.