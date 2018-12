Al via con uno spettacolo di animazione medievale gli eventi che caratterizzeranno periodo natalizio, Natale, Fine Anno e Anno nuovo

SILVI (TE) – Prenderanno il via sabato 15 dicembre con uno spettacolo di animazione medievale in costume e la presentazione del libro di Concezio Del Principe “Solle dette” alle 17,30 nella Sala consiliare del Comune gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale che caratterizzeranno le giornate di festa del periodo natalizio, Natale, Fine Anno e Anno nuovo. Domenica 16, sopra gli archi di Silvi Paese dalle 10 alle 17 ci sarà l’esposizione di presepi tradizionali con musica “Jazz natalizio”. Sabato 22 in piazza Marconi alle 15,30 “Favola interattiva con laboratori creativi per bambini”.

Domenica 23, di nuovo presepi tradizionali sopra gli Archi di Silvi Paese con mercatini e la premiazione della 3^ edizione del concorso “Il caggionetto d’oro” organizzato dall’associazione Pensieri Liberi. Dal 22 al 26 dicembre e dal 3 al 6 gennaio 2019 mercatini di Natale con animazione e giocoleria a cura di Luna Blu. Domenica 30 dicembre alle 19 nella Chiesa di S. M. Assunta il tradizionale Gran Concerto di Fine Anno 2018 ” Te Deum Laudamus” curato dall’Associazione “Città di Silvi” con l’Orchestra di archi e fiati “I Sinfonici” diretta dal M° Sergio Piccone Stella, la Corale Polifonica “P.G. Lerario”, il fisarmonicista M° Rocco Ronca.

Il 2 Gennaio nel grande piazzale della Chiesa dell’Assunta ci sarà la rappresentazione del Presepe vivente con l’arrivo dei re Magi. Il 5 gennaio spettacoli di intrattenimento al Piazzale delle Dune “Aspettando la Befana”. Infine il pomeriggio del 6 gennaio, alle ore 15,30 in piazza a cura della Star Eventi Marconi Favola interattiva con laboratorio creativo per bambini con trampolieri, baby dance e l’arrivo della Befana a cura del GGF De Marchi CAI L’Aquila.