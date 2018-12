Francesco Di Rocco nella pièce sul mito del Casanova a Pescara

Al Cantiere Teatrale Adriatico prosegue la rassegna “IncontrARTI” con lo spettacolo “Casanova? Ma chi? Quello?”

PESCARA – Sabato 15 dicembre alle ore 21.00 presso il Cantiere Teaatrale Adriatico, in via Sallustio 19 a Pescara nuovo appuntamento con la rassegna “IncontrARTI“. In scena la pièce “Casanova? Ma chi? Quello?”, diretta ed interpretata da Francesco Di Rocco. Secondo episodio delle “Franceschiadi”, si tratta di una rivisitazione del mito del Casanova in chiave ironica e surreale, con momenti di comicità. Il protagonista Francesco, “perdente” con le donne, indossa gli abiti mentali del grande veneziano e ne fa caricatura stralunata, come un vestito riciclato sulle sue misure…

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI

Per informazioni e prenotazioni tel. 085.4549249 – 348.7127076 – email: info@tamtamcom.com – Pag FB: Cantiere Teatrale Adriatico.