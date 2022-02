Diretta Siena – Teramo: dove vedere la partita in tv e streaming

Mercoledì 2 febbraio alle 18 si gioca Siena – Teramo, gara valida per la 21° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per la ventunesima giornata di Serie C c’é anche Siena – Teramo, che si giocherà mercoledì 2 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 18. Di seguito le informazioni su come seguire la partita in diretta sul web quindi le dichiarazioni della vigilia, l’arbitro designato e altre curiosità.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 18 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 17 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Siena – Teramo, valida per la ventunesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

Le dichiarazioni di Di Natale alla vigilia

“È la terza trasferta negli ultimi dieci giorni, dopo aver giocato solo tre giorni fa a Fermo. A Pescara ci aspetta una gara dal coefficiente di difficoltà elevato contro una delle squadre più importanti per profondità e qualità della rosa del girone e che viene da una serie di risultati positivi che testimoniano la crescita esponenziale del rendimento dei singoli e del collettivo. Inoltre, gli abruzzesi hanno un certo impianto di gioco ed un’ organizzazione di livello che sono improntate a cercare di controllare il gioco attraverso un giro palla avvolgente. Dovremo essere bravi a stare stretti tra i reparti, a ragionare in funzione uno dell’altro con particolare riguardo alle palle “sporche”, a quelle seconde palle che se sapremo fare nostre potranno togliere un po’ di certezze ai pescaresi”.

L’arbitro

Il match sarà diretto dal sig. Samuele Andreano di Prato, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Luca Landoni di Milano e Federico Fratello di Latina, quarto ufficiale il sig. Federico Zippilli di Mantova.

La presentazione del match

I toscani vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Reggiana; si presentano all’appuntamento in tredicesima posizione con 24 punti, con un cammino di sei vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte con ventiquattro gol fatti e venticinque subiti. Nelle ultime cinque sfide ha pareggiato due volte e perso tre, siglando tre reti e incassandone sette. Gli abruzzesi sono reduci dalla sconfitta esterna di misura contro l’Imolese e sono quindicesimi, a pari merito con Montevarchi e Fermana, con 22 punti, frutto di cinque partite vinte, sette pareggiate e dieci perse; venti reti segnate e trentotto incassate. Il bilancio del Teramo nelle ultime cinque partite giocate é di una partita vinta e quattro perse, con due soli gol fatti e ben dodici subiti. «Fa molto male perdere così, avevamo concesso poco ma senza esprimere quanto facciamo solitamente, anche se in inferiorità numerica avevamo avuto qualche buona ripartenza. -ha detto il tecnico Guidi dopo la partita contro l’Imolese- Detto questo la squadra oggi non mi è piaciuta, nonostante qualche ottima chance iniziale, è stata una brutta partita da parte nostra, poi in dieci uomini ci siamo ulteriormente abbassati ed il gol è a metà tra la prodezza di Lombardi e un’ingenuità nostra sul raddoppio esterno. Possiamo e dobbiamo fare di più dal punto di vista del gioco”. La gara di andata, lo scorso 6 settembre, finì a reti inviolate.

QUI SIENA – Maddaloni dovrebbe adottare un modulo 4-3-3, schierando Lanni in porta e Fargas, Terigi e Terzi in posizione arretrata. In mezzo al campo Bani e Bianchi; sulle corsie Favalli e Mora. Tridente d’attacco con Disanto, Paloschi e Lores.

QUI TERAMO – Recuperato Bouah, indisponibili Forgione (squalificato) e gli infortunati Cuccurullo, Furlan e Bellucci. Per la squadra di Guidi probabile modulo 4-3-3 con Perucchini in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Codromaz-Pinto e ai lati da Hadziosmanovic e Mordini. A centrocampo De Grazie, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Rosso, Bernadotto e Malotto.

Le probabili formazioni di Siena – Teramo

SIENA (3-4-3): Lanni; Farcas, Terigi, Terzi; Favalli, Bani, Bianchi, Mora; Disanto, Paloschi, Lores. Allenatore: Maddaloni.

TERAMO (4-3-3): Perucchini; Mordini, Codromaz, Pinto, Hadziosmanoivc; De Grazia, Arrigoni, Viero; Bernardotto, Malotti, Rosso. Allenatore: Guidi