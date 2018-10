ORTONA – Venerdì 5 ottobre, alle ore 19.30 presso il Palazzo Corvo di Ortona in Corso Matteotti (Zona Castello Aragonese), la Sieco Service Impavida Ortona presenterà alla cittadinanza l’organico che parteciperà, per la settima volta consecutiva, al prossimo campionato “Serie A2 Credem Banca” di pallavolo maschile.

Il pre-campionato della Sieco è alla volata finale. Saranno dieci giorni emozionanti per la squadra e soprattutto per i suoi sostenitori. Si partirà con l’evento di domani, curato dalla neonata Impavida Media House, già fautrice dello spettacolo che lo scorso agosto ha celebrato, in un bagno di folla, il 50° compleanno della nostra Impavida.

Per questa occasione si è scelta la più intima cornice del Palazzo Corvo di Ortona che a partire dalle 19.30 sarà testimone delle “presentazioni ufficiali” tra i ragazzi della Serie A2 e la città. E come in tutte le riunioni di famiglia non potranno mancare anche gli altri componenti di questa Impavida. Presenti in sala le ragazze della Volley Junior, neo-promosse in serie C, la Serie C della Sieco ed i tanti settori giovanili che formano la Volley Dream Academy.

Si passerà poi, dalla forma alla sostanza. Sabato 6 ottobre, verrà offerta ai tifosi la ghiotta occasione di seguire i propri beniamini in un allenamento congiunto che li vedrà di fronte alla Globo Sora, squadra di SuperLega. I laziali ricambieranno dunque la visita dei bianco-azzurri datata 7 settembre 2018. Seppur priva dei nazionali, impegnati nei mondiali, Sora si impose con il risultato di 3 set a 0 ma i parziali molto alti testimoniavano una ottima prestazione dei ragazzi impavidi, contro una squadra di categoria superiore. Terminate le gare di allenamento, si comincerà a fare sul serio. Domenica 14 ottobre alle 18 ci sarà la prima di campionato con la corazzata Olimpia Bergamo.