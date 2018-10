Civitella C5 torna al Pala SantaFilomena per sfidare il Real Rieti

Mister Palusci: “Dobbiamo ricominciare da zero, ripartire dalle cose buone e anche da quelle sbagliate, solo così possiamo giocarcela con tutte“

CHIETI – Venerdì 5 ottobre alle 20:30 la ColorMax Civitella C5, dopo l’esordio in SerieA contro i cugini dell’Acqua e Sapone, torna in campo sul parquet del Pala SantaFilomena da padrone di casa, e si appresta ad ospitare l’ottima compagine laziale del Real Rieti.

Le due squadre, nel loro trascorso sportivo, si sono affrontate per una sola volta e sempre a Chieti; nella passata stagione durante il terzo turno della Coppa Divisione. Incontro che vide gli amarantoceleste prevalere per 2-6. Risultato finale frutto di una partita dal primo tempo equilibrata e conclusa sul 2-2 , a segno per il Civitella Hozjan e Jelavic; nella ripresa la differenza di categoria si fece sentire, soprattutto, grazie al numero e alla qualità delle rotazioni a disposizione del Rieti, che chiuse l’incontro a loro favore.

La squadra del presidente Pietropaoli, è stata allestita e rinforzata con innesti da top-player importanti, e si presenta come una delle formazioni candidate anche quest’anno per arrivare fino in fondo alla competizione scudetto, eliminata, nella passata stagione, ai play-off dall’Acqua e Sapone. La ColorMax Civitella C5, come auspicato più volte dal suo mister e confermato nella sua prima uscita in gara ufficiale, deve continuare a lavorare duro negli allenamenti e scrollarsi di dosso qualsiasi timore.

Mister Palusci presenta la partita: ”Bisogna subito mettere da parte la prestazione fatta dai ragazzi durante il derby d’Abruzzo contro l’AcquaeSapone Futsal, perché da matricola bisogna dimostrarlo ogni partita di poter stare nella categoria, altrimenti si rischia di fare brutte figure e il Real Rieti è una squadra che potrebbe farci fare brutta figura. Dobbiamo ricominciare da zero, ripartire dalle cose buone e anche da quelle sbagliate, solo così possiamo giocarcela con tutte”.

Pero Mazzocchetti, portiere della Color Max Civitella C5: “le aspettative contro il Real Rieti sono le stesse che avevamo contro l’AcquaeSapone Futsal, oltre che fare una buona prestazione, dobbiamo iniziare a portare punti e smuovere la classifica. In settimana abbiamo lavorato bene e faremo il possibile per mettere in difficolta gli amarantoceleste”.

Arbitreranno l’incontro Nicola Maria Manzione (Salerno), Luigi Fiorentino (Molfetta); crono: Gabrio Scarpetti (San Benedetto del Tronto). Per la ColorMax Civitella tutti convocati e a disposizione di mister Palusci Per chi non potrà essere presente al palazzetto, la partita sarà visibile in diretta PMGSport (www.pmgsport.it) – Il Real Rieti è a quota 3 punti in classifica e viene da un vittoria maturata in casa nel derby laziale contro la Lazio C5.