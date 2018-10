L’Aquila, TuoBoxOffice: dal 13 ottobre lo spazio che vuoi per il tempo che vuoi

Box in affitto per professionisti, artigiani, imprenditori ma anche per le famiglie: la proposta del servizio è dei fratelli Prioli

L’AQUILA – Se c’è una parola che è entrata a far parte del gergo comune degli aquilani, nel dopo terremoto, quella è “resilienza”. In questi quasi 10 anni, non c’è un aquilano che non l’abbia sperimentata su stesso, probabilmente pensando che avrebbe fatto volentieri a meno di comprenderne a fondo il significato e le sue declinazioni nella vita quotidiana: il reinventarsi, ad esempio.

Alessandra e Mauro Prioli, da sempre imprenditori nel campo della distribuzione dei giornali, sono un esempio di come sia possibile continuare a camminare sulle proprie gambe, convertendosi in un’altra attività, completamente diversa dalla precedente.

Si chiama TuoBoxOffice e nasce all’interno degli spazi un tempo dedicati alla distribuzione, riconvertiti in box dove riporre e conservare a breve o a lungo termine, le proprie cose (anche i mobili) o in temporary office, ovvero uffici temporanei dove gli imprenditori possono incontrare i propri clienti.

Costretti dalla crisi del mercato nazionale a cedere, nel 2016, l’attività di famiglia, i fratelli Prioli portano all’Aquila un’attività mutuata dall’esperienza Americana.

“C’è piaciuta questa idea di poter offrire spazi in affitto, – commenta Mauro Prioli – soprattutto in questa Città che spesso è di passaggio, dove può essere difficile collocare le proprie cose al momento di andarsene o conservare temporaneamente gli oggetti domestici rimasti fuori da un trasloco e riprenderli in un secondo momento. Oltre allo spazio, offriamo anche servizi di segreteria e di caselle postali e la possibilità di muoversi in estrema riservatezza e sicurezza.

Abbiamo visitato altre attività come la nostra, prima di decidere definitivamente che target dare alla struttura che, pertanto, si rivolge a professionisti, artigiani, imprenditori ma anche alle famiglie. Siamo fieri – conclude Prioli – di essere i primi a dotare L’Aquila e la sua provincia di un servizio del genere, ancora poco conosciuto ma che, ne sono convinto, svelerà presto la sua utilità.”

TuoBoxOffice, inaugura sabato 13 ottobre, alle 11 e resta aperto alla Città fino a tutta la giornata di domenica 14, in via Ugo la Malfa nei pressi della Motorizzazione Civile ( accanto a Distretto 19)