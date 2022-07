“Si odono suoni tra le cime e il cielo”: il programma 2022

ISOLA DEL GRAN SASSO – Un viaggio alla riscoperta del territorio, delle sue tradizioni, della sua natura, accompagnati dall’arte e dalla musica. Tutto all’interno del cartellone di “Si odono suoni tra le cime e il cielo 2022”: una serie di passeggiate e concerti nei luoghi più suggestivi del territorio, che animeranno Isola del Gran Sasso dal 19 luglio al 20 agosto prossimi.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sede del Consorzio Punto Europa di piazza Garibaldi a Teramo, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Isola, Andrea Ianni e del presidente di Castellarte Paolo Iacone.

Il cartellone, coordinato da Castellarte con il contributo di diverse associazioni, gode del patrocinio della Sezione Cai di Isola del Gran Sasso, del Conservatorio Statale “Casella” de L’Aquila, del Consiglio Regionale d’Abruzzo, del Comune di Isola del Gran Sasso, dell’Isssmc “Gaetano Braga” di Teramo e del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

PROGRAMMA

Il primo appuntamento è fissato il prossimo martedì 19 luglio alle 21 quando, in piazza Guglielmo Marconi, nel cuore del centro storico di Isola del Gran Sasso sarà messa in scena l’opera “Gianni Schicchi”, atto unico di Giacomo Puccini, libretto di Giovacchino Forzano.

Il 24 luglio appuntamento nella frazione di San Pietro dove alle ore 11, nell’area dell’ex camping, si esibirà l’Ensemble Castellarte, diretto da Massimiliano Caporale, con il “Carnevale degli animali” di Saint Saens.

Al pianoforte Matteo Pellegrini e Giorgia Caporale; ai violini Luca Matani e Eleonora Di Lodovico; Alessandro Ascani, Viola; Antonio D’Antonio, Violoncello; Luca Caprioni, Contrabbasso; Bibiana Carusi, Flauto/Ottavino; Luciano Di Bernardo, Clarinetto; Simone Aniballi, Xilofono e Glokenspiel.

Il programma prevede il ritrovo nel borgo della frazione alle 8.45 per poi partire per una escursione che porterà al luogo del concerto.

Il 31 luglio il luogo della manifestazione sarà il suggestivo Castello di Pagliara, posto sulla sommità di un colle che domina la vallata, dove alle 18.30 si svolgerà il concerto del Trio di clarinetti “Braga”: Paolo Sigismondo, Emanuele Firmani, Benedetta Baldassarre.

Appuntamento alle 17 presso il Lago di Pagliara da dove partirà l’escursione che porterà verso il luogo del concerto.

Il 7 agosto la manifestazione si sposta nei pressi della frazione di Casale San Nicola dove, alle ore 9, partirà l’escursione che porterà presso l’eremo di San Nicola dove, alle 11, si svolgerà il concerto del duo di fisarmoniche “Mythos”, composta da Claudio Azzaro e Gianmarco Alcini.

Evento finale della rassegna il 20 agosto a Fano a Corno dove, nella Chiesetta dell’Addolorata, alle 18.00, si terrà il concerto recital di Matteo Petrucci (voce recitante), Emiliano Ioannacci (chitarra) e Gianluca Caporale (clarinetto).

“L’originalità del progetto è quella di unire la musica e la natura senza essere troppo invasivi – afferma Paolo Iacone – Anche la scelta degli strumenti segue questa linea e raccoglie le direttive del Parco Nazionale. Le informazioni sui concerti, inoltre, saranno visibili tramite Qr code, per evitare lo spreco di carta. Tra gli obiettivi che ci siamo prefissati c’è anche la valorizzazione del centro storico di Isola, attualmente in ricostruzione e che potrebbe essere potenzialmente una risorsa per il sociale, l’arte e la musica. Ringrazio gli artisti, tutti coloro che hanno collaborato nell’organizzazione e i Conservatori abruzzesi”.

“Siamo felici di presentare questa bella iniziativa di Castellarte che si ripete e si amplia rispetto alla passata edizione – dice il sindaco Andrea Ianni – Con questa associazione abbiamo già collaborato lo scorso anno attraverso il Gala della Lirica e, per questa estate, abbiamo deciso di migliorare il cartellone puntando alla valorizzazione del nostro borgo storico, delle nostre bellezze naturalistiche e dei nostri tesori culturali”.

La manifestazione è stata organizzata con il contributo di Vino Cotto Teramano, Costruttori Teramani, Fondazione Tercas, Penta e LavaPiù.