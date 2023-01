Shortcutz Amsterdam 2023 a Pescara: la sinossi dei corti candidati

SPOLTORE – Il 13 gennaio alle ore 21 presso il Multicinema Arca di Spoltore ci sarà la tappa italiana dello Shortcutz Amsterdam. E’ un festival internazionale di cinema breve che si allarga a diverse città d’Europa e del mondo. Tra i suoi fondatori l’attore Rutger Hauer, mentre il presidente della giuria è Jan Harlan, producer degli ultimi film di Stanley Kubrick. Per la terza volta anche l’Italia sarà tra i paesi toccati dalla kermesse, con Pescara come città selezionata. Verranno proiettati 7 cortometraggi e saranno gli spettatori a votare il migliore.

Evento nato dal gemellaggio con l’Adriatic Film Festival, dir. artistico Guido Casale. La serata sarà condotta dal critico cinematografico Francesco Di Brigida, e per la prima volta quest’anno lo Shortcurtz Amsterdam in Pescara si svolgerà nel Multicinema Arca di Spoltore (PE).

LE SINOSSI DEI 7 CORTI CANDIDATI PER LO “SHORTCUTZ AMSTERDAM INTERNATIONAL ADIENCE AWARD”

FUNKELE

Director: Nicole Jachmann

Main Cast: Claire Porro, Julia Olsthoorn, Jesse Meisters, Jonas Coppus

Producer(s): Roger Kramer

Screenplay: Nicole Jachmann

Cinematography: Michel Rosendaal

Editing: Tessel Flora de Vries

La quindicenne Robin e la sua migliore amica Merel condividono tutto e sono inseparabili. Fatta eccezione per la sessualità e la curiosità in erba di Robin. Robin si vergogna di questo e lo tiene ansiosamente nascosto.

CAGE

Director: Rumi Kaul

Main Cast: Moussaab Mahy, Sami El Bouhali, Rens Weber, Kevin Boateng, Jos de Bruin

Producer(s): Cleo Duijvelshoff, Lisa Hagenbeek

Screenplay: Demian van der Wekken, Rumi Kaul

Cinematography: Brian van Dijk

Editing: Pepijn Ahsmann

Omar ha 13 anni e trascorre ogni giorno in una gabbia da calcio con i ragazzi del suo quartiere. Il suo gruppo di amici è molto coeso, ma sono anche duri l’uno con l’altro. Si sfidano costantemente e la vulnerabilità viene costantemente punita. Un giorno, il fratello minore di Omar, Abdul, vuole unirsi a loro. All’inizio viene deriso, ma Omar vede il suo dolce fratellino cambiare nel corso della giornata. È scioccato dall’improvvisa aggressività di Abdul e cerca di farlo uscire dalla gabbia. Allo stesso tempo, inizia a dubitare del comportamento dei suoi amici.

IN BETWEEN GLASS AND WALLS

Director: Razan Hassan

Main Cast: Anne Gehring , Sara van Ketel

Producer(s): Kim Idsinga, Marie-Louise Keur

Screenplay: Razan Hassan

Cinematography: David van der Drift

Editing: Sammie Seuren

Anne non poteva accettare suo figlio Felix, nato con la sindrome di Down. Anne cerca di elaborare la sua lotta facendo teatro con Sara, una donna di 32 anni con sindrome di Down. Sarà possibile per Anne riconnettersi con la sua maternità attraverso i suoi incontri con Sara?

SCIENCE AROUND US

Director: ARIV

Main Cast: ARIV, Aris Julian, Gundhul Ibnu Widodo

Producer(s): Marijn van der Ploeg

Screenplay: ARIV, Tommaso Genovesi

Cinematography: Tobias Smeets

Editing: ARIV, Huub Verburg

Dopo aver scoperto che suo padre è stato ricoverato in ospedale e ha rifiutato le cure mediche in Indonesia, Budi deve convincerlo a sottoporsi a cure mediche mentre cerca di ripulire la sua festa sfrenata nei Paesi Bassi. Tutto in 20 minuti.

SPOTLESS

Director: Emma Branderhorst

Main Cast: Alicia Prinsen

Producer(s): Marc Bary, Nicky Onstenk

Screenplay: Milou Rhode

Cinematography: Myrthe Mosterman

Editing: Tessel Flora de Vries

Spotless racconta la storia della quindicenne Ruby, che vive in un piccolo appartamento con sua madre e sua sorella minore. Sua madre fa gli straordinari per sbarcare il lunario e Ruby si sente responsabile per sua sorella. Quando Ruby si rende conto che sta avendo il ciclo, si rende conto di aver finito gli assorbenti. Non vuole disturbare sua madre chiedendole denaro perché è consapevole dei loro problemi economici, così cercherà di risolverlo da sola.

THE SMILE

Director: Erik van Schaaik

Main Cast: Tim Gunther, Claire King, Erik van Schaaik

Producer(s): Paul Mathot

Screenplay: Erik van Schaaik

Cinematography: Erik van Schaaik

Editing: Erik van Schaaik

The Smile è una storia sulla bellezza e l’orrore, il documentario biografico definitivo sulla vita e la caduta di Knud Dendermonde, il famoso attore di film horror divoratore di damigelle che tutti conosciamo come “The Smile”. In questo documentario ripercorriamo ogni fase della turbolenta vita di Knud. Ci saranno interviste con molti dei suoi colleghi, trailer e clip di film e filmati unici dietro le quinte. Finalmente, arriveremo a scoprire la verità scioccante, cosa è successo veramente!

WHAT KILLED TIMMY BENSON?

Director: Nick Cremers

Producer(s): Nick Cremers

Screenplay: Nick Cremers

Cinematography: Nick Cremers

Editing: Nick Cremers

In un sonnolento villaggio coperto di neve, il giovane e giocoso Timmy Benson è osservato da un’oscura presenza del passato.