“Shoah e musica”, concerto per la Memoria di Maria Gabriella Castiglione

PESCARA – In occasione della giornata della memoria, giovedì 26 gennaio alle ore 17:00 la pianista Maria Gabriella Castiglione offrirà un concerto alla popolazione detenuta nel teatro della Casa Circondariale di Pescara “Shoah e musica”, un evento con un repertorio appositamente studiato dall’artista per non dimenticare l’orrore di ciò che è stato e per rinnovare il nostro “mai più” fondato sul rispetto dei diritti umani e della dignità di ogni persona. Un ringraziamento particolare alla Ditta D’Intino di Ortona che ha gentilmente offerto il pianoforte.

