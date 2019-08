SGT, selezione docenti per Scuola Civica Musicale

L’avviso di selezione per titoli è stato pubblicato sul sito www.comunesgt.gov.it. La presentazione delle domande si potrà fare entro il 2 settembre 2019

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Comune di San Giovanni Teatino ha pubblicato un”avviso di selezione per titoli per la formazione di una graduatoria di idonei per attività di docenza presso la Scuola Civica Musicale Città di San Giovanni Teatino”.

Le materie di insegnamento sono state raggruppate in tre grandi ambiti, Classico, Moderno e Popolare, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Ai requisiti generali di ammissione sono previsti come titoli di accesso alla selezione per l’insegnamento: per le discipline conservatoriali il diploma di Conservatorio di Musica o Diploma accademico di Conservatorio di I livello o equipollenti compresa la laurea al DAMS: per le discipline non conservatoriali il diploma di scuola superiore con curriculum attestante qualificata e riconosciuta esperienza nel settore attinente all’insegnamento richiesto.

“La Scuola Civica Musicale è uno dei gioielli della nostra città – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – e siamo sicuri che chi parteciperà alla selezione porterà a corredo della sua domanda non solo i titoli, ma anche e soprattutto la passione e l’entusiasmo per la musica da trasmettere agli allievi”.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda, redatta secondo lo schema allegato all’avviso pubblicato, prevede il pagamento di una tassa di concorsi di 10 euro per ogni materia per la quale si intende concorrere, e va presentata entro il 2 settembre 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo raccomandata o inviata per posta elettronica certificata a comunesgt@pec.it.

Utilizzando l’apposito modello ogni candidato potrà dichiarare fino ad un massimo di 50 titoli (programmi di concerti, incisioni audio/video, pubblicazione libri e partiture..) attinenti alla materia del bando. La Commissione provvederà alla valutazione e alla formulazione della graduatoria assegnando un punteggio massimo di 100 punti. Le Graduatorie provvisorie, per le varie discipline musicali, saranno pubblicate al termine dei lavori della Commissione sul sito del Comune.

L’Avviso ed i moduli per le domande sono consultabili, e scaricabili, sul sito comunesgt.gov.it