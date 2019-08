Domenico Mungo è un nuovo calciatore del Teramo

Contratto triennale per il mediano ex centrocampista del Cosenza: “Mi hanno convinto il progetto e l’assidua corte della società”

TERAMO – La S.s. Teramo Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Domenico Mungo, proveniente a titolo definitivo dal Cosenza Calcio e che ha sottoscritto poco fa un accordo di natura triennale. Ventisei anni compiuti, nativo di Castelnovo né Monti (RE), ha all’attivo 196 presenze e 26 reti nel palcoscenico professionistico e arricchirà in maniera considerevole la zona nevralgica biancorossa.

Mungo si è formato nel Settore Giovanile del Parma, successivamente vestendo la maglia della Pro Piacenza in D nel 2011/12, per poi farsi conoscere tra i “Pro”, in rapida successione, con le casacche di Chieti, Perugia, Viareggio, Pistoiese e, nell’ultimo triennio, Cosenza, con cui ha centrato da protagonista la promozione in Serie B nel 2017/18, prima di affrontare il suo primo campionato in Cadetteria.

«Mi hanno convinto il progetto e l’assidua corte della società, con il Presidente Iachini in testa – le sue prime dichiarazioni – senza dimenticare che mister Tedino mi avrebbe già voluto con sé nel recente passato e che riabbraccio l’Abruzzo con piacere, dopo i ricordi positivi della mia prima annata in C a Chieti. A Parma ho fatto tutta la trafila delle giovanili, ad eccezione della Primavera, perché ho subito preferito il calcio vero, vincendo peraltro il mio primo campionato con la Pro Piacenza e salvandomi l’anno dopo in Serie D. A Chieti ho raccolto le prime soddisfazioni professionistiche, il biennio di Pistoia ed i tre anni di Cosenza hanno accresciuto il mio bagaglio tecnico e umano, con la ciliegina sulla torta della conquista della Serie B. Ho ricoperto parecchi ruoli a centrocampo, ma ho sempre preferito quello di mezzala o trequartista puro. So che la tifoseria biancorossa è particolarmente calda e passionale, conosco bene Arrigoni, Infantino e Tomei per averli affrontati spesso in passato, speriamo insieme di toglierci tante soddisfazioni,. L’unica cosa che posso garantire è che la maglia sarà sudata, sempre. Nessun declassamento, sono venuto qui per dimostrare il mio valore: il Teramo ha visto in me un calciatore importante per il suo progetto tecnico e spero e conto di confermare le aspettative».