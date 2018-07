SGT, sei pensionamenti al Galilei

Il ringraziamento dell’amministrazione Marinucci. Il Sindaco Marinucci e l’assessore Cinosi le hanno ricevute a palazzo di città per la cerimonia di consegna di sei pergamene sei rose rosse

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – “Ognuna di queste donne straordinarie ha tenuto in mano il nostro futuro con passione, pazienza e dedizione. Lo ha curato annullando ogni distanza emotiva. Ha guardato alla crescita dei nostri figli guidandoli come fossero vostri figli, gioendo con loro e per loro. Se oggi il nostro giardino è pieno di bellissimi, fiori, il merito è anche vostro e nessuna parola potrà mai esprimere la gratitudine che tutta la nostra comunità prova nei vostri confronti. Grazie di cuore”. Con queste parole il Sindaco di San Giovanni Teatino Luciano Marinucci e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Simona Cinosi, ieri mattina hanno salutato le sei donne (due insegnanti, due personale ATA e due amministrative) dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Galilei” per “Un traguardo raggiunto .. il Pensionamento”.

Franca Serafina Magnotta, Anna Chiacchiaretta, Graziella D’Aloiso, Antonietta Paolini, Anna Maria Compagnoni e Domenica Odorisio, sono state ricevute nella sala giunta del Comune. Al termine dell’incontro ad ognuna di queste stimate donne il Sindaco Marinucci ha donato una rosa e l’assessore Cinosi ha consegnato la pergamena con il ringraziamento dell’amministrazione comunale per il prezioso contributo svolto con dedizione e professionalità a favore dei “nostri figli”.