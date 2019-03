SGT, convegno sul lavoro femminile nell’ottocento: il report

Si è svolto ieri pomeriggio l’incontro organizzato da FNP-Cisl con il patrocinio del Comune

SAN GIOVANNI TEATINO – “Le lavoratrici abruzzesi nell’industria dell’ottocento”. É il titolo del convegno organizzato dalla FNP Cisl Pensionati Chieti nell’ambito degli eventi programmati dal Comune di San Giovanni Teatino per il “Marzo è donna 2019”. L’amministrazione Marinucci, da sempre sensibile e attenta alle problematiche sociali, ha infatti accolto positivamente e con entusiasmo, patrocinando l’iniziativa, l’iniziativa del coordinatore FNP CISL, Agostino Cicolini, di organizzare l’evento in Comune.

Il convegno è stato aperto dagli interventi del Sindaco Luciano Marinucci e dall’assessore Simona Cinosi, seguita dall’introduzione della coordinatrice donne di Chieti Luisa Tricca. Il dottor Dino Di Cecco, storico e ricercatore di archeologia industriale, ha fatto un’accurata relazione: “Le donne raccontano… storie di vita e di lavoro, un viaggio a ritroso nel tempo fino alla fine dell’ottocento sul lavoro femminile nelle miniere di bitume e di asfalto della nostra regione”.

“Donne minatrici, che nonostante fossero costrette ad un duro lavoro – ha commentato l’assessore Cinosi – vedevano anche ledere la propria reputazione dalla società per essere a contatto continuo con uomini. Donne che non venivano meno alla cura dei figli e della casa. Donne che non godevano di indennità alcuna ma che anzi dovevano affrettarsi a riprendere il proprio posto di lavoro per non perderlo. Donne che con determinazione hanno combattuto per i loro diritti e che hanno indirettamente migliorato anche la nostra posizione all’interno della società! Grazie a Luisa Tricca, a Dino Di Cecco e ad Eva Santangelo per questo pomeriggio ricco di emozioni e tanti spunti per riflettere sul mondo di oggi ed il nostro futuro”.

Le conclusioni del convegno sono state della coordinatrice Donne Interregionale Abruzzo e Molise Eva Santangelo.