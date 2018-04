Sfratto sede C.R.I. Pescara, Nieddu: “Risolveremo il problema entro martedì”

PESCARA – Nel corso del,l’Assemblea dei soci del Comitato Locale della Croce Rossa di Pescara il Presidente, Avv. Fabio Nieddu, essendo ormai giunti a ridosso della data fissata per lo sfratto avviato dal Presidente della Provincia, Antonio Di Marco, nei confronti della Croce Rossa dalla sede di via Avezzano, ha comunicato che, ad oggi, solo l’opposizione presente nel Consiglio Provinciale ha accolto la richiesta da egli formulata, mentre la maggioranza, composta dal Partito Democratico, non ha fornito alcun riscontro.

Ha, dunque, preso atto, in particolare, del sostegno espresso dal Consigliere Provinciale Vincenzo D’Incecco, dal Consigliere provinciale Lorenzo Silli, del Gruppo Forze di Libertà,

dal Consigliere comunale Guerino Testa, dalla Consigliera Regionale, Marinella Sclocco, dal Consigliere Regionale, Domenico Pettinari, del Movimento 5 Stelle, ai quali ha pubblicamente rivolto il proprio pubblico ringraziamento.

Pertanto, martedì, non solo il Presidente, Antonio Di Marco, ma anche la maggioranza del Consiglio provinciale, composta dai Consiglieri del Partito Democratico, hanno deciso di assumere la determinazione di sfrattare la Croce Rossa di Pescara.

A questo punto, sebbene in pochi giorni, il problema verrà risolto dai volontari della Croce Rossa, dal loro consiglio direttivo e dal loro Presidente, Fabio Nieddu il quale ha concluso l’assemblea affermando:

“Risolveremo questo problema noi, e lo faremo entro martedì, con il nostro consueto entusiasmo e con la determinazione e passione che ci contraddistinguono e che la gente ben conosce. Non lasceremo la cittadinanza nemmeno un’ora senza i nostri servizi. Prendiamo atto che non ci si è spiegato quale sia il reale motivo per cui la nostra offerta economica per sanare la morosità non sia stata accolta.

Quindi, martedì 17 aprile, si sappia che la Croce Rossa non verrà sfrattata, ma liberamente andrà presso una nuova sede, quella che in queste ore cercheremo di identificare e che sia dignitosa ed idonea alle nostre esigenze. La vera forza del volontariato non è la propria sede, ma i volontari che la abitano e la vivono!”

Ha, in conclusione, ricordato che “i diritti sociali meritano di essere difesi sempre e nonostante tutto perché, come diceva Don Luigi Liegro, una città in cui un solo uomo soffre meno è una città migliore”.

Infine, martedì 17 aprile, alle ore 11.00, sperando di aver identificato ed allestito la nuova sede, il Presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Pescara, terrà una conferenza stampa per controdedurre alle dichiarazioni rese negli ultimi giorni dal Presidente della Provincia, Antonio Di Marco, dal Sindaco di Pescara, Marco Alessandrini e dall’Assessore al Patrimonio del Comune di Pescara, Gianni Teodoro.

Nell’occasione verrà consegnata ad ogni giornalista presente anche la documentazione a cui farà riferimento il Presidente della CRI di Pescara nel corso dell’illustrazione.