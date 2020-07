Settimio Loreto aprì uno dei primi cinematografi in Uruguay

POGGIO PICENZE (AQ) – Settimio Loreto (in Uruguay il cognome divenne Loretto) nacque a Poggio Picenze, in provincia dell’Aquila, il 1 luglio del 1865, da Giandomenico (quarantaquattrenne “proprietario”) e Concetta Dionisio (trentaduenne “proprietaria”). L’atto fu registrato in comune dinanzi all’allora Sindaco di Poggio Picenze Simone Urbani con testimoni Emidio Miconi (quarantasettenne “calzolaio”) e Luigi Miconi (quarantaquattrenne “proprietario”).

Precedentemente a lui erano nati almeno due suoi fratelli: Antonio (13 giugno 1861) e Bernardino (17 aprile 1864). Settimio sposò la compaesana Teresa Bizzocca. Nel 1896 i Loreto decisero di emigrare alla volta dell’Uruguay (viaggiarono, assai probabilmente, sul piroscafo Umberto I° partendo dal porto di Genova). Settimio, dotato di una capacità comunicativa unica , seppe da subito intessere relazioni importanti.

Si gettò anima e corpo in varie attività commerciali a Montevideo e tutte ebbero una notevole affermazione. Successivamente decise di trasferirsi a Las Piedras , sempre in Uruguay, la città più popolata del dipartimento di Canelones. Qui oltre a numerose attività commerciale ebbe l’intuizione di aprire il primo cinematografo. Si fornì dei macchinari più moderni e ingaggiò personale qualificato. Fu un successo senza precedenti. Aprì anche un cinema all’aperto in un area capace di contenere un pubblico numerosissimo. Ebbe importanti ruoli nella società del dipirtimento di Canelones.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”