Settimana dell’Equilibrio e Benessere con check up gratuiti: ecco dove

Nella sede dell’Avis provinciale di Chieti lunedì 25 gennaio check up gratuiti e test Covid per gli over 65 nell’ambito del progetto “SOS Voglia di vivere” promosso dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara. Il 29 e il 30 gennaio l’iniziativa a Casoli in collaborazione con l’Avis Comunale e quella di Pennadomo

CHIETI – Check up, test Covid e Alzheimer, questionario sugli effetti psicologici della pandemia e del lockdown verranno eseguiti gratuitamente su sessanta over 65, a partire da lunedì 25 e fino a giovedì 28 gennaio, nella sede dell’Avis Provinciale di Chieti, in viale Principessa di Piemonte, a Chieti, e il 29 e 30 gennaio nella sede dell’Avis Comunale di Casoli, in Corso Umberto. L’iniziativa, denominata “Settimana dell’Equilibrio e del Benessere”, è una delle azioni del progetto “SOS Voglia di vivere”, che l’associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara sta realizzando come capofila.

“Il progetto mira ad assicurare la salute e il benessere per tutte le età, con una particolare attenzione alla condizione di isolamento e solitudine che stanno vivendo le persone anziane a causa della pandemia – spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell’associazione – Nel corso della Settimana dell’Equilibrio e del Benessere, sessanta over 65, di cui 40 a Chieti e 20 a Casoli provenienti anche da Pennadomo, saranno sottoposti alla rilevazione della pressione arteriosa, della glicemia, all’esame delle urine, al test rapido anticorpale per il Covid, a quello per la prevenzione delle demenze senili e dell’Alzheimer e a un questionario sugli effetti del lockdown. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Avis Provinciale di Chieti e con le Avis comunali di Casoli e Pennadomo, che selezioneranno medici e volontari per il check up sanitario, e con il Centro Italiano Femminile Consultorio Familiare (Cif) di Chieti, che metterà a disposizione psicologi e volontari per la somministrazione dei test e dei questionari. A Pescara, dove la Settimana del l’Equilibrio e del Benessere si concluderà domani, c’è stata una partecipazione molto elevata di over 65 con un alto numero di richieste. Sono state numerose, purtroppo, le persone che hanno evidenziato una condizione di sofferenza, di mancanza di socialità e di lontananza dagli affetti a causa della pandemia”.

Il progetto “SOS Voglia di vivere” è realizzato nel territorio di Pescara e Chieti dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv (capofila) con i partner “Meridiani Paralleli” (Chieti), Centro Italiano Femminile Consultorio Familiare (Cif) di Chieti, l’Avis Comunale di Casoli e Pennadomo (Chieti), l’Avis provinciale di Chieti e in collaborazione con il Comune di Chieti, i licei classici “G.B. Vico” di Chieti e “G. d’Annunzio” di Pescara, e il Dopolavoro Ferroviario di Pescara.

Il progetto è attuato sulla base di un finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo nell’ambito di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art.5 del codice del Terzo settore”, Attuazione art.73 D.Lgs 117/2017 (CTS), Piano operativo approvato con DGR Abruzzo n.434/2020 28 luglio 2020, e successivamente con Determinazione DPF014/82 del 29 luglio 2020, determina di approvazione della graduatoria finale N. DPG022/23 del 17/11/2020-

Per info e prenotazioni: 3471408600