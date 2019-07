Sette nuove Casette dell’Acqua in arrivo a Chieti

CHIETI – “Questa mattina, presso il Servizio Ambiente del Comune, a seguito della gara espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato stipulato il contratto di servizio, della durata di dieci anni, con la ditta Maiba Srl per l’affidamento e la gestione di sette distributori automatici di acqua su alcune aree pubbliche cittadine”. Lo rende noto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Di Felice.

«Le casette dell’acqua – specifica l’Assessore – saranno installate entro il mese di settembre lungo le seguenti strade: via dei Platani, via Santa Barbara, via Silio Italico, via Amiterno, via Gaetano Ricciardi, Piazza San Bartolomeo in località Brecciarola e Villaggio del Mediterraneo. La Maiba Srl verserà al Comune di Chieti un canone annuo di € 3.000,00».