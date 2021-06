Serie D, Notaresco – Pineto in diretta: dove vedere la partita

La partita è in programma domenica 27 giugno alle ore 18 allo stadio “V. Savini” di Notaresco e sarà diretta da Matteo Canci di Carrara

NOTARESCO – Si gioca oggi, domenica 27 giugno, la finale play off tra SN Notaresco e Pineto, ultimo match del campionato di Serie D girone F. Grande attesa per l’incontro che si disputerà allo Stadio “V. Savini” di Notaresco alle ore 18 e che vale un’intera stagione.

Il tecnico Massimo Epifani tecnico del SN Notaresco ha dichiarato alla vigilia: “Sarà una partita con tante incognite che si giocherà sugli episodi fa caldo, dopo le gare di mercoledì chi riuscirà a recuperare meglio fisicamente e mentalmente avrà, di certo, un vantaggio. Non è facile, in questo periodo, dopo una stagione lunghissima, mantenere la condizione. La vittoria contro il Matese, di sicuro, ci ha dato la spinta, ce la giocheremo con entusiasmo e con la grande voglia di conquistare un risultato che ci meriteremmo per quanto fatto vedere durante tutto l’arco di questa annata”.

Dove vedere la partita in diretta

Tagliandi online sono stati prevendita sul circuito Ciao Tickets. A Notaresco come punto vendita abilitato ci sarà “Re Nero Caffè” sito in piazza del Mercato. I botteghini dello stadio “Vincenzo Savini” resteranno chiusi nella giornata odierna e i prezzi dell’ingresso variavano da 5 ai 10 euro seconda del settore e se ridotto. Sarà possibile restare informati sul match attraverso i canali social di Notaresco e Pineto. Non è prevista diretta tv in chiaro o live streaming gratuito. Su Calciomagazine.net è possibile trovare aggiornamenti sul risultato.

Regolamento

La formula della sfida è facile da intuire: in caso di parità al novantesimo ed eventualmente dopo i tempi supplementari, sarà la formazione meglio classificata, in questo caso il SN Notaresco, secondo al termine della stagione regolare, a vincere. L’incontro sarà diretto da Matteo Canci di Carrara e sarà assistito da Gilberto Laghezza di Mestre e Nicola Zandonà di Portogruaro.

I convocati in casa Pineto

Mercorelli Simone

Sabatini Marco

Mesisca Gianmarco

Paoli Lorenzo

Pepe Alfonso

Baldinini Filippo

D’Angelo Federico

Esposito Francesco

Bugaro Gianluca

Mejri Ahmed

Galeano Enzo

Pierpaoli Giovanni

Restaneo Thomas

Brattelli Jason

Minnozzi Matteo

Camplone Valerio

Della Quercia Riccardo

Minincleri Simone

Ciarcelluti Marco

Romano Giacomo

Cavaliere Samuele

Mastrippolito Leonardo

Del Mastro Francesco

Bertolo Francesco

Cernaz Valentino

Gli ex della partita

Tantissimi gli ex del confronto, sono ben otto tra i padroni di casa: Acquadro, Bianciardi, Mancini, Olcese, Palumbo, Shiba, Speranza oltre a mister Epifani. Nelle file del Pineto, invece, sono quattro: Salvatori, Romano, Pomante ed il Team Manager Giampietro Farina.

I precedenti tra le due squadre

Sono due i precedenti tra le due formazioni e si riferiscono entrambi al campionato con fattore campo saltato. Il 27 Settembre scorso, nella prima giornata, exploit del SN Notaresco con successo in rimonta: al vantaggio iniziale di Pierpaoli (8’ del primo tempo), risposero Cancelli (27’ del primo tempo) e Dos Santos (14’ del secondo tempo). Il 5 Maggio, nel ritorno, allo stadio “Vincenzo Savini” colpo esterno del Pineto grazie ad una marcatura, al 4’ del primo tempo, di Minnozzi.