Avezzano, viabilità: prevista una nuova rotatoria

A fine anno dovrebbe essere appaltata la rotatoria all’intersezione tra via XX Settembre e Caruscino, che servirà per snellire il traffico

AVEZZANO – Nell’agenda dei lavori del Comune di Avezzano, è prevista una nuova rotatoria all’intersezione tra via XX Settembre e Caruscino: un’isola spartitraffico per fluidificare l’intenso traffico all’intersezione tra il popoloso quartiere e una delle arterie centrali della viabilità cittadina.

Il progetto si svilupperà insieme al nuovo marciapiede con annessa pista ciclabile verso San Pelino avviato verso la progettazione definitiva e richiesta di mutuo.

Una rotatoria lungamente attesa dai residenti di Caruscino e non solo, che nascerà per risolvere un problema importante riguardo la viabilità e la sicurezza stradale sia per i residenti di un’area abitativa in forte espansione sia per il traffico su via XX Settembre.

La giunta Di Pangrazio ha approvato il progetto esecutivo con variante al piano urbanistico. Entro la fine dell’anno, se tutto filerà liscio, l’opera per un investimento di mezzo milione di euro sarà appaltata.