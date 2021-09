Serie C, Teramo – Vis Pesaro 1-2: highlights, sintesi e tabellino

Biancorossi subito in vantaggio; nella ripresa però si fanno rimontare dagli ospiti. Domenica arriva l’Imolese

TERAMO – Rocambolesca sconfitta casalinga per il Teramo che, dopo aver dominato nel primo tempo con il vantaggio di Malotti, sprecando in più occasioni il raddoppio, nella ripresa si vede rimontare dalla Vis Pesaro. Sabato prossimo, altro appuntamento casalingo, stavolta contro l’Imolese

Highlights

Sintesi della partita

Partono subito forte con i biancorossi. Al 6′ prima occasione e prima rete in campionato per il Diavolo: assist di Bouah, rete di Malotti da pochi passi. Al 18′ Teramo vicinissimo al raddoppio: ripartenza originata da Viero per Hadziosmanovic, cross per Malotti che premia la profondità di Rosso che, solo davanti a Farroni, si fa respingere il 2-0. Stessa dinamica al 30′: Bernardotto servito da Mungo si ritrova davanti al portiere vissino, lo supera, ma la sua conclusione viene deviata miracolosamente in angolo da un difensore. Sei minuti dopo la prima vera occasione ospite, con Gucci che sfrutta un disimpegno errato della difesa biancorossa e chiude a lato da buona posizione.

Al 9′ della ripresa pareggia la Vis Pesaro con Gucci che anticipa Tozzo. Al 22′ De Respinis raddoppia per la Vis. Saccani va via a Hadziosmanovic sulla destra, dal suo cross arriva il tocco decisivo di De Respinis. Il portiere pesarese difende il risultato respingendo un tio da furi area di Rossetti e allo scadere una punizione dal limite di Arrigoni,.

Mister Guidi a fine partita

“In termini di occasioni abbiamo creato nettamente di più, il primo tempo è stato di ottima fattura, siamo stati continui nel gioco e l’unico rimpianto è che avremmo dovuto chiuderla prima. Sui due gol presi potevamo far meglio, esattamente quanto in fase offensiva. Dopo il pari ci siamo lasciati prendere dalla frenesia di tornare subito avanti, perché ci tenevamo particolarmente nel far bene davanti al nostro pubblico. Sono errori che fanno parte del nostro percorso. Sulla loro rete del pareggio siamo stati complessivamente superficiali, non può essere crocifisso un solo atleta. Si vince tutti insieme nello stesso modo in cui si perde tutti insieme. Sulla seconda rete c’è stata una lettura della traiettoria sbagliata, dovremo analizzare questi errori per evitare di commetterli in futuro. Questa sconfitta, per come è avvenuta, dovrà motivarci per seguitare sulla strada intrapresa. Gli infortunati? Mungo dovrà fare nelle prossime ore degli esami strumentali perché ha avvertito un dolore alla costola, mentre Tozzo ha subìto un trauma alla testa scontrandosi con l’attaccante avversario, entrambi dovranno essere valutati”.

Il tabellino

TERAMO (4-3-3): 1 Tozzo (dal 23′ st 22 Agostino), 13 Bouah, 5 Soprano, 26 Piacentini, 2 Hadziosmanovic (dal 29′ st 23 Rillo); 10 Mungo (dal 20′ st 16 Rossetti), 6 Arrigoni (K), 8 Viero (dal 33′ st Cuccurullo); 7 Malotti, 9 Bernardotto, 20 Rosso (dal 29’st 20 Birligea).

A disposizione: 3 Ndrecka, 11 Cappa, 17 Surricchio, 19 Bellucci, 28 Fiorani, 30 Di Dio, 33 Montaperto. Allenatore: Guidi.

VIS PESARO (3-5-2): 22 Farroni, 24 Piccinini, 4 Gavazzi (Cap.), 3 Giraudo; 27 Saccani (dal 41′ st 33 Eleuteri), 8 Lombardi (dal 27 st’ 16 Astrologo), 23 Coppola, 29 Rossi, 32 Rubin (dal 27′ st 19 Pellizzari); 28 Gucci (Vk), 9 De Respinis. A disposizione: 1 Campani, 2 Mastrippolito, 6 Manetta, 11 De Nuzzo, 14 Pinelli, 18 Carnicelli, 25 Accursi, 26 Pierpaoli, 31 Cusumano. Allenatore.: Banchini.

Arbitro: sig.ra Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa (VI).

Assistenti: sigg. Pietro Pascali di Bologna e Alessandro Maninetti di Lovere (BG).

Quarto ufficiale: sig. Gabriele Sacchi di Macerata.

Reti: 6′ Malotti (T), 54′ Gucci (V), 67′ De Respinis (V).

Ammonizioni: Viero (T), Coppola (V), Soprano (T), Gavazzi (V), Saccani (V), Giraudo (V), Piacentini (T), Rossetti (T).

Espulsioni: –

Recupero: 1′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa.