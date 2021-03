Serie C, Teramo – Virtus Francavilla 0-1: highlights, sintesi e tabellino

Biancorossi sconfitti di misura al termine di una partita senza grosse emozioni. Decisivo il gol di Ciccone al 3′ della ripresa

TERAMO – Allo Stadio “G. Bonolis” finisce 0-1 tra Teramo e Virtus Francavilla, come una stagione fa, stavolta con rete decisiva di Ciccone a inizio ripresa. Domenica la trasferta in casa della Vibonese. Ma vediamo nel dettaglio come é andata.

Highlights e gol



Cronaca del match

La prima occasione é della Teramo, al 10′ con Bombagi che ci prova in acrobazia, ma la palla sfida debole sul fondo. Al 13′ tiro flebile di Caporale dalla distanza, para senza problemi Lewandowski. Un minuto dopo Bombagi da posizione defilata prova il tiro, la palla sfiora la trasversale, primo brivido per gli ospiti. Al 28′ filtrante di Bombagi a servire Mungo a tu per tu con Costa, ma il tiro viene respinto con i piedi dal portiere biancazzurro. Al 34’si fa vedere la Virtus con un mancino di Ciccone alto di poco; due minuti dopo conclusione centrale di Costa Ferreira, nessun problema per Costa. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Al 3′ della ripresa gli ospiti passano in vantaggio con un tiro di Ciccone deviato che finisce all’angolino opposto. Al 27′ si procede alla sostituzione dell’arbitro, vittima di un problema muscolare. Tre minuti dopo punizione di Bombagi che sorvola di poco la trasversa. La gara finisce senza registrare altre emozioni se si esclude una conclusione di Pinzauti terminata alta al 35′.

Paci a fine partita

«L’idea di affiancare Mungo a Bombagi è nata dal fatto che sapevamo che ci attendeva un avversario completamente chiuso e che non avremmo avuto profondità. Per questo avevo bisogno di gente tecnica che avrebbe potuto inventare qualche giocata importante e che nello stretto avrebbe potuto darci una mano, da lui ci aspettiamo che possa determinare una partita, è molto importante per noi. Eravamo alla terza partita in pochi giorni, con la naturale conseguente stanchezza del caso e ci stava inserire un giocatore fresco come Mimmo, ma non è questo il problema. Oggi abbiamo perso perchè onestamente abbiamo giocato male, con un passo indietro sotto il profilo della prestazione, oltre ad un pizzico di sfortuna sul gol: bisognava applicarsi meglio nella fase offensiva, ma non eravamo brillanti e non dobbiamo demoralizzarci. Contro le squadre chiuse devi muovere il palleggio, noi per caratteristiche facciamo fatica, anche se oggi abbiamo preso un solo tiro in porta. Come contro la Paganese, se avessimo segnato nella prima mezzora, la partita avrebbe avuto un altro corso, ma sono convinto che faremo bene fino alla fine, non ci tiriamo indietro di fronte alle nostre responsabilità, ho piena fiducia nei ragazzi».

Il tabellino

TERAMO: Arrigoni A., Bombagi F., Diakite S., Ferreira P. (dal 25′ st Pinzauti L.), Ilari C. (dal 31′ st Di Francesco D.), Lewandowski M. (P), Mungo D., Piacentini M., Santoro S. (dal 39′ st Viero F.), Tentardini A., Vitturini D.. A disposizione: Bellucci N., D’Egidio A. (P), Di Francesco D., Gerbi E., Kyeremateng N., Lombardi L., Pinzauti L., Trasciani D., Viero F.

VIRTUS FRANCAVILLA: Caporale A., Celli A., Ciccone N. (dal 31′ st Adorante A.), Costa B. (P), Delvino F., Franco D. (dal 38′ st Zenuni F.), Giannotti P., Mastropietro F. (dal 38′ st Sparandeo L.), Nunzella L., Pambianchi F., Vazquez F. (dal 44′ st Marino D.). A disposizione: Adorante A., Calcagno M., Carella F., Crispino D. (P), Maiorino P., Marino D., Miccoli A., Negro D. (P), Sparandeo L., Tchetchua G., Zenuni F.

Reti: al 3′ st Ciccone N. (Virtus Francavilla).

Ammonizioni: al 32′ st Arrigoni A. (Teramo), al 33′ st Diakite S. (Teramo), al 45′ st Piacentini M. (Teramo) al 31′ st Ciccone N. (Virtus Francavilla), al 45′ st Delvino F. (Virtus Francavilla).