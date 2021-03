Serie C, Teramo – Ternana 2-4: highlights, sintesi e tabellino

Al Bonolis i biancorossi tengono testa alla capolista nel primo tempo e nella prima parte della ripresa. Domenica arriva la Virtus Francavilla

TERAMO – Allo Stadio “G. Bonolis” finisce 2-4 tra Teramo e Ternana. Dopo un primo tempo equilibrato, i primi diciassette minuti della ripresa regalano emozioni continue e cinque reti, con i biancorossi bravi a ribaltare l’iniziale svantaggio con la prodezza di Santoro ed il temporaneo 2-1 di Costa Ferreira. Gli ospiti ribaltano il risultato con Furlan e Falletti. Ma vediamo nel dettaglio come é andata.

Highlights e gol



Cronaca del match

La prima occasione é della Ternana, al 10′, con il tiro di Falletti deviato in angolo. Replicano i biancororossi con la conclusione alta di Santoro al 14′. Un minuto dopo tiro da fuori area di Partipilo, deviato, che finisce tra le braccia di Lewandowski. Al 18’tiro alto di poco sopra la trasversa di Falletti. Al 31′ Azione insistita di Arrigoni che recupera palla a va alla conclusione radente, para a terra Iannarilli mentre al 41′ Ferrante chiama in causa i pugni di Lewandowski. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. All’inizio della ripresa Falletti con un tiro di prima intenzione porta in vantaggio la Ternana. Al ‘6 Santoro pareggia con un tiro dalla distanza imprendibile per Iannarilli. Passa solo un minuto e il portiere rossoverde respinge la gran botta di Bombagi, ma nulla può sul tiro vincente di Costa Ferreira. Al 10′ arriva il pareggio di Partipilo. Al 17′ da un’azione rocambolesca in area, Furlan trafigge Lewandowski. Al 27’ Falletti mette la palla nell’angolino e sigilla il risultato. Ai Diavoli rimane l’onore delle armi per essersela giocata alla pari per gran parte del match. Domenica arriva la Virtus Francavilla (ore 17:30).

Il tabellino

TERAMO: Arrigoni A., Mungo D. (dal 22′ st Bombagi F.), Diakite S., Ferreira P., Di Francesco D. (dal 33′ st Ilari C.), Lewandowski M. (P), Piacentini M., Pinzauti L., Santoro S., Tentardini A., Vitturini D.. A disposizione: Bellucci N., D’Egidio A. (P), Di Francesco D., Gerbi E., Kyeremateng N., Lombardi L., Mungo D., Trasciani D., Viero F.

TERNANA: Palumbo A. (dal 12′ st Damian F.), Defendi M., Torromino G. (dal 33′ st Falletti C.), Raicevic F. (dal 12′ st Ferrante A.), Frascatore P., Boben M. (dal 19′ st Furlan F.), Iannarilli A. (P), Kontek I., Peralta D. (dal 19′ st Partipilo A.), Salzano A., Suagher E.. A disposizione: Boben M., Casadei A. (P), Celli A., Mammarella C., Ndir M. A., Palumbo A., Peralta D., Proietti M., Raicevic F., Russo M., Torromino G., Vantaggiato D.

Reti: al 6′ st Santoro S. (Teramo), al 8′ st Ferreira P. (Teramo) al 2′ st Falletti C. (Ternana), al 11′ st Partipilo A. (Ternana), al 17′ st Furlan F. (Ternana), al 27′ st Falletti C. (Ternana).