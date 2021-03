Coronavirus, il Comune di Pratola Peligna passa in zona arancione rafforzato

Dal 18 al 28 marzo spostamenti consentiti solo per comprovate esigenze, chiuse attività commerciali al dettaglio, scuole dell’infanzia, parchi

PRATOLA PELIGNA – Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha firmato una ordinanza che riguarda il Comune di Pratola Peligna, in vigore da domani, giovedì 18 marzo, fino al 28 marzo prossimo e sino a diverso provvedimento.

In entrata e in uscita dal Comune di Pratola Peligna e al suo interno gli spostamenti saranno consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Al pari di quanto già disposto per la zona arancione, sarà consentito per una sola volta, dalle 5 alle 22, nei limiti di 2 persone oltre ai minori di 14 anni su cui tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, spostarsi verso una sola abitazione privata all’interno del Comune.

Scattano su questo ambito le misure “rafforzate” tipiche della zona rossa. Sono sospese infatti le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità che restano naturalmente consentite.

Barbieri, parrucchieri e centri estetici resteranno invece aperti, nel rispetto delle prescrizioni e dei protocolli per contrastare la diffusione del contagio.

L’altra disposizione in estensione dalla zona rossa è quella relativa ai mercati, che restano consentiti solo per le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Sul territorio comunale sono state disposte dall’Amministrazione comunale le chiusure fine al 28 marzo prossimo della scuola dell’infanzia, asilo nido comunale, baby parking e scuola paritaria. Chiusura disposta, sempre fino al 28 marzo, per tutti i parchi, giardini, aree verdi e aree gioco.