Chieti, snellita la procedura per il rinnovo delle licenze taxi

I lavoratori del Servizio Radio Taxi, già penalizzati dall’emergenza sanitaria, potranno inviare la documentazione in via telematica

CHIETI – Si è tenuta ieri, in modalità telematica, presieduta dall’assessore al Commercio Manuel Pantalone, la Commissione Taxi Ncc a cui hanno preso parte la Comandante della Polizia Municipale, Donatella Di Giovanni, i rappresentanti del I e del V settore comunale e i referenti delle categorie.

“Era una riunione attesa, perché all’ordine del giorno c’erano le disposizioni per i rinnovi delle autorizzazioni NCC per l’anno 2021 – illustra l’assessore Manuel Pantalone – Abbiamo tracciato linee guida chiare che presuppongono una ricognizione delle licenze ed un rinnovo in tempi brevi delle stesse, secondo quanto stabilisce la normativa. Sarà nostra premura procedere a ritmo serrato, visto il momento difficile che anche questa categoria vive a causa della pandemia. Per farlo agevolmente, con gli uffici, abbiamo predisposto la possibilità di procedere all’invio della documentazione necessaria anche in modalità telematica, al fine di semplificare tale processo e per renderlo subito operativo. Con la Polizia Municipale abbiamo inoltre analizzato gli aspetti normativi che regolamentano le rimesse dei mezzi rimandandoli alla successiva fase di controllo e monitoraggio. Ci preme avere un dialogo aperto con questa particolare categoria di lavoratori, perché attraverso il proprio servizio veicolano l’immagine della città, per questo riteniamo ribadiamo l’importanza e l’ufficialità del servizio radio taxi di Chieti come servizio della città, impegnandoci a sostenerlo anche valorizzando lo spazio dedicato sul sito istituzionale, perché sia più ancora più fruibile per la categoria e per l’utenza”.