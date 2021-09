Serie C, Teramo – Imolese 0-1: highlights, sintesi e tabellino

I biancorossi partono bene, chiudono il primo tempo sullo 0-0 ma a inizio ripresa vengono trafitti da un gol realizzato da Angeli

TERAMO – Con una rete di Angeli dopo nemmeno un giro di lancette nella ripresa, dopo la Vis Pesaro anche l’Imolese è vince al “Bonolis”. Per la squadra di Guidi martedì trasferta a Lucca per il turno infrasettimanale.

Highlights

Sintesi della partita

Biancorossi subito vicinissimi al vantaggio con Birligea che non trova il tocco giusto per superare il portiere ospite. Al 29′ ripartenza in superiorità degli ospiti, tiro di Turchetta deviato da Soprano in angolo; dal corner seguente, Rinaldi sfiora di testa l’incrocio dei pali. Sul capovolgimento di fronte, Rosso chiama in causa Melgrati che risponde con i pugni. Al 35′ vicini al vantaggio gli ospiti con un tiro dai venti metri di Matarese che scheggia il palo. Sul finire del primo tempo il Teramo resta in inferiorità numerica per il doppio “giallo” occorso a Fiorani a pochi minuti dall’intervallo. Al 45′ salvataggio provvidenziale di un difensore su Rosso a pochi passi dalla rete. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Al 1′ della ripresa Angeli di testa, da calcio d’angolo, porta in vantaggio l’Imolese. Al 24′ gli ospiti sfiorano il raddoppio con un palo colpito da Padovan. L’Imolese amministra il vantaggio, anche aiutata dal fatto che i padroni di casa erano in dieci, e porta a casa il risultato.

Mister Guidi a fine partita

“È un momento in cui stiamo subendo episodi negativi che ci precludono di giocare con la giusta serenità, come nel caso dell’espulsione. Mi sarei aspettato più decisione e cattiveria negli ultimi venti metri, siamo stati troppo leggeri. Avevamo approcciato bene, già con Birligea dopo pochi minuti potevamo passare in vantaggio. Nel secondo tempo, pur in inferiorità numerica, abbiamo creato più presupposti per il gol, attaccando con grande continuità, esponendoci ovviamente a qualche ripartenza. Le scelte sono dettate dalla condizione: Bouah ha giocato due partite e mezzo dopo un lungo periodo di inattività, era doveroso preservarlo, al pari di Viero. Birligea stava facendo bene in settimana, a Bernardotto volevo togliere un po’ di pressione per recuperare serenità, perché il gol gli sta pesando troppo. Occorre equilibrio, il nostro problema attuale è la mancata finalizzazione.

Nello spogliatoio c’era grandissima delusione, ora c’è bisogno di ricevere meno complimenti e più punti, e per farlo è necessaria la giusta motivazione, a partire da Lucca. Meglio ripartire subito, tutti devono dare qualcosa in più, a partire dal sottoscritto”.

Il tabellino

TERAMO (4-3-3): 1 Tozzo, 2 Hadziosmanovic (85′ 3 Ndrecka), 26 Piacentini (Vk), 5 Soprano, 23 Rillo (57′ 13 Bouah); 16 Rossetti, 6 Arrigoni (K), 28 Fiorani,; 7 Malotti, 21 Birligea (57′ 9 Bernardotto), 20 Rosso (81′ 33 Montaperto). A disposizione: 22 Agostino, 8 Viero, 17 Surricchio, 19 Bellucci, 24 Cuccurullo, 27 Furlan, 30 Di Dio. Allenatore: Guidi.

IMOLESE (4-3-3): 14 Melgrati, 2 Lia (50′ 23 Cerretti), 6 Angeli, 5 Rinaldi (K), 11 Liviero; 25 Lombardi A., 21 D’Alena (85′ 4 Boscolo Chia), 8 Benedetti; 26 Matarese (46′ 20 Lombardi L.), 13 De Sarlo (75′ 16 Padovan), 10 Turchetta (75′ 29 Belloni). A disposizione: 12 Hysi, 22 Rossi, 17 Masella, 18 La Vardera, 19 Boccardi. Allenatore: Fontana.

Arbitro: sig. Valerio Crezzini di Siena.

Assistenti: sigg. Marco Porcheddu di Oristano e Davide Santarossa di Pordenone.

Quarto ufficiale: sig. Raimondo Borriello di Arezzo.

Reti: al 1′ st Angeli.

Ammonizioni: Fiorani (T), Lia (I), Hadziosmanovic (T), Bernardotto (T), Belloni (I), Piacentini (T).

Espulsioni: Fiorani.

Recupero: 1′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa