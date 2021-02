Serie C, Juve Stabia – Teramo 1-1: highlights, sintesi e tabellino

Gli ospiti passano in vantaggio a inizio ripresa ma i biancorossi trovano il pareggio dopo poco con Costa Ferreira. Domenica la Paganese

TERAMO – Finisce 1-1 al Menti tra Juve Stabia e Teramo e Casertana. Dopo il vantaggio campano ad inizio ripresa con Borrelli, pareggio praticamente immediato di Costa Ferreira, con i biancorossi che sfiorano il vantaggio in un paio di circostanze. Vediamo nel dettaglio come é andata, ricordiamo che nel prossimo turno i biancorossi affronteranno la Paganese.

Highlights della partita



Cronaca del match

Prima dell’inizio della gara osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex calciatore della Nazionale e dell’Inter Mauro Bellugi. Al 12′ Bombagi si accentra e tira in porta: il portiere Russo decisivo nella deviazione. La risposta stabiese arriva al 20′ con il colpo di testa di Borrelli parato a terra da Lewandowski. Seconda metà di tempo scevra di emozioni. A inizio ripresa Lewandowski decisivo nell’uno contro uno su Scaccabarozzi su cross proveniente dalla sinistra, parata con il corpo provvidenziale. Un minuto dopo Bombagi va vicinissimo al gol su conclusione dai diciotto metri. Al 7 arriva il pareggio con Costa Ferreira. Al 19′ il retropassaggio di testa di Esposito su pressione di Pinzauti per poco non termina in rete, con la palla che finisce in angolo per un’inezia. Al 30′ il Teramo va vicino al vantaggio: cross di Tentardini, stacco di Pinzauti alto di poco. Con questo risultato la squadra di Paci arresta la serie negativa di due sconfitte e guarda con fiducia al futuro. Domenica al “Bonolis” arriverà la Paganese.

Le dichiarazioni di Paci nel dopo gara

Dopo il buon punto raccolto al “Menti” contro la Juve Stabia, questa l’analisi post-gara offerta dal tecnico biancorosso Paci: «E’ stata una buona partita da parte di entrambe, avremmo dovuto fare qualcosa in più per vincere, ma la squadra ha prodotto una grande prestazione e sono molto contento della pronta reazione avuta dopo lo svantaggio e del secondo tempo disputato. Dev’essere un primo passo verso la rinascita dopo due sconfitte consecutive e adesso bisogna cercare di sfruttare il doppio turno casalingo consecutivo per tornare alla vittoria. Oggi abbiamo recuperato pezzi importanti ed esperti e questo fa la differenza in un girone così duro. Non abbiamo fatto nulla, bisogna continuare su questa strada e rimanere concentrati per far bene. Le mie uniche risposte le devo dare sul campo, con la mia testa sono orientato solo su questo».

Il tabellino

JUVE STABIA (4-4-2): 25 Russo, 28 Esposito (dal 22′ st 13 Mulè), 20 Troest, 4 Elizalde, 24 Caldore (dal 22′ st 5 Garattoni); 8 Scaccabarozzi, 14 Berardocco, 21 Vallocchia, 33 Fantacci (dal 38′ st 17 Guarracino); 18 Ripa (86′ 30 Suciu), 29 Borrelli. A disposizione: 23 Lazzari, 10 Marotta, 31 Oliva Allenatore: Padalino.

TERAMO (4-2-3-1): 22 Lewandowski, 16 Vitturini, 23 Diakite, 26 Piacentini, 3 Tentardini; 21 Santoro, 6 Arrigoni (K); 20 Ilari, 10 Bombagi (Vk), 8 Costa Ferreira (71′ 17 Di Francesco); 11 Pinzauti (87′ 29 Kyeremateng). A disposizione: 1 Valentini, 4 Trasciani, 5 Soprano, 9 Cappa, 19 Bellucci, 28 Viero, 35 Lombardi, 36 Gerbi. Allenatore: Paci.

Arbitro: sig. Paride Tremolada di Monza

Assistenti: sigg. Massimiliano Bonomo di Milano e Giuseppe Licari di Marsala.

Quarto uomo: sig. Fabio Natilla di Molfetta.

Reti: al 4′ st Borrelli (J), all’ 11 st Costa Ferreira (T).

Ammonizioni: Arrigoni (T).

Espulsioni: –

Recupero: nessun minuto nel primo tempo, 3′ nella ripresa