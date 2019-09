Biglietti Pescara – Crotone: prezzi e informazioni

Si torna all’Adriatico a meno di una settimana dalla sfida con l’Entella per l’anticipo della sesta giornata di campionato di Serie B

PESCARA – Venerdì 27 settembre alle 21 il Pescara torna all’Adriatico “Giovanni Cornacchia” a meno di una settimana dalla partita pareggiata per 1-1 contro la Virtus Entella. Nell’occasione risultato non da buttare per i biancazzurri che sotto di un gol hanno trovato il pari solo grazie a un magistrale punizione di Memushaj nella ripresa. Una prestazione dunque piuttosto opaca, sulla falsa riga di quella di Cosenza della precedente giornata. Considerando il potenziale dell’avversario, attuale capolista della Serie, un risultato da non condannare. Martedì turno infrasettimanale a Cittadella (sempre alle ore 21) quindi la sfida con il Crotone. Andiamo a dare alcune informazioni per l’acquisto del biglietto. Tagliandi già disponibili su circuiti di vendita listicket e nei punti vendita abilitati. Possibilità di acquisto on-line su pagina ufficiale Pescara Calcio e presso il The Official Store Pescara Calcio situato in via Carducci 69. Apertura del botteghino curva nord stadio Adriatico il giorno gara.

PREZZO DEI BIGLIETTI PER SETTORE:

CURVA NORD – intero 12,00 euro – ridotto 9,00 euro

CURVA SUD – intero 12,00 euro – ridotto 9,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero 18,00 euro – ridotto 13,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero 34,00 euro – ridotto 24,00 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 48,00 euro – ridotto 34,00 euro

POLTRONISSIMA – intero 90,00 euro – ridotto 63,00 euro

SETTORE OSPITI – Tariffa unica 15,00 euro

Nessuna limitazione TDT

Chiusura vendite settore ospiti fissata per giovedì 26 settembre alle ore 19:00.

PREZZI MAGGIORATI DI € 0,50 DESTINATI ALLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI.

Foto della Curva Nord di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio