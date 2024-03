2° Festa di Pasqua per i Bimbi in Ospedale di Adricesta con GdF

PESCARA – Mercoledì 27 marzo alle 10,30 l’Adricesta con la Guardia di Finanza organizza la seconda edizione della Festa di Pasqua per i bimbi in ospedale, col Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, con il comandandante Col. Antonio Caputo, per portare doni ai bimbi ricoverati nei 3 reparti pediatrici dell’Ospedale di Pescara e al Day Hospital Oncoematologico pediatrico.

Ad accompagnare la delegazione ci saranno le Mascotte dei cartoni animati della Gadoo Eventi e gli amici della Misericordia Pescara e Croce Rossa Spoltore e Pronto Sorriso. Allegria e tanti regali per i piccoli degenti, nell’ambito del Progetto di Umanizzazione ed Accoglienza, che da più di 20 anni, l’Adricesta promuove nell’ambito Ospedaliero.