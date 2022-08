“Serata in giallo” sulla terrazza del Kursaal a Giulianova

GIULIANOVA – “Serata in giallo” è il titolo della serata che si terrà sulla terrazza del Kursaal, lunedì prossimo, 8 agosto, alle 21. Protagonista dell’evento, lo scrittore teramano Elso Simone Serpentini. Con lui dialogheranno i giornalisti Francesco Marcozzi e Walter De Berardinis, accompagnati dalle letture della scrittrice Sara Palladini. Paolo Giorgini, assessore alla cultura della Città di Giulianova, porterà i saluti istituzionali. Serpentini spiegherà la genesi e le ambientazioni di tre volumi, tutti facenti parte della collana “La Corte! Processi celebri teramani”.

Si tratta di “La morte del bicchiere. Il processo Montini del 1967”, in cui si racconta la morte per avvelenamento, a Giulianova, di Santa Campanaro; “Notte di sangue e di fuoco a Tortoreto. I processi Venanzi e Varzè, 1915-’17, ricostruzione del duplice omicidio di Pacifico Rossi e Rosaria Cappelletti, e “Tre colpi di rivoltella a Padula. Il processo Urini, 1893” che ruota attorno all’ uccisione di Napoleone Ottaviani. In quest’ultimo giallo, il numero 40 della collana, si parla anche di Giulianova, e in particolare di una locanda, accanto alla stazione, dove si esercitava lo sfruttamento della prostituzione. Proprio per quella vicenda, i giornali teramani ribattezzarono il processo “la causa piccante”, coinvolgendo molti personaggi illustri della città.