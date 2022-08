Tutti a teatro estate 2022 chiude con un doppio appuntamento

CITTÁ SANT’ANGELO – Si conclude la bella rassegna Tutti a Teatro! Estate a Città Sant’Angelo, la Stagione estiva del teatro per ragazzi e famiglie del Florian Metateatro con l’adesione e partecipazione del Comune di Città S.Angelo, in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica e con Oikos-Residenza per artisti. La scenografia sarà sempre il Teatro Comunale e la bellissima piazza-chiostro adiacente, che il pubblico del Florian conosce ormai bene. La formula sarà sempre quella del concerto alle ore 21.00 e lo spettacolo alle 21.30

Lunedì 8 Agosto 2022

ore 21.00

Piazza IV novembre

La Musica racconta

Ensemble di flauti diretto dalla prof.ssa Marzia Del Biondo

Scuola Comunale di Musica Città Sant’Angelo

Il concerto, presentato nel bellissimo chiostro adiacente il Teatro Comunale, è a cura della Scuola Comunale di Musica, la prima del territorio di Città Sant’Angelo, che offre corsi di strumento come di musica d’insieme, per omaggiare e portare avanti una tradizione comune a tanti paesi d’Abruzzo, con la guida della professoressa Marzia Del Biondo e il coordinamento di Ernestina Caralla. La Musica racconta presenterà il Cinematic flutes ensemble, composto da Sara De Vincentis, Daria Iezzi, Francesca Di Ilio, Federico Cirillo.

Alle ore 21.30

al Teatro Comunale

Fantacadabra Teatro di Sulmona

A che ora arriva l’Arca di Noè?

Teatro d’attore dai 6 anni

regia di Mario Fracassi con Santo Cicco, Laura Tiberi, Roberto Mascioletti, Natalia Pietrangeli, Mario Fracassi, musiche di Germana Rossi

“Dovete essere sull’arca alle otto in punto se volete salvarvi, perché ci sarà una terribile alluvione…”

Il Diluvio Universale raccontato da tre pinguini.

Tra i ghiacci e le nevi del Polo dove tre pinguini, annoiati e litigiosi, sono sorpresi da un evento straordinario: il volo di una farfalla. Non hanno mai visto niente di cosi bello. Proprio in quel momento una colomba viene ad annunciare il Diluvio Universale. Ma loro non possono salvarsi: c’è posto solo per due pinguini sull’arca di Noè, perché solo due animali di ogni specie potranno sopravvivere salendo a bordo. Che fine farà il terzo pinguino? Fortunatamente hanno un’idea brillante… Uno spettacolo che mescola l’umorismo alla riflessione e indagine esistenziale, dove poesia e ironia si intrecciano e che cerca di prendere sul serio la grande questione di Dio giocando sul diluvio in modo divertente e arguto.

Fantacadabra Teatro è nata all’interno della Cooperativa Sociale Fantacadabra che da circa 20 anni si occupa di educazione attraverso il gioco e il teatro, ereditandone un prezioso patrimonio di creazioni, repertorio di spettacoli e progetti artistici. E’ da sempre interessata a portare nelle scuole del territorio i linguaggi e le forme del “fare teatro” con laboratori e spettacoli. Il regista Mario Fracassi porta avanti da anni un intenso lavoro teatrale con i bambini, realizzando spettacoli dedicati all’infanzia già dagli anni ’80. Oltre ai laboratori con i ragazzi cura le regie di moltissimi spettacoli che hanno girato l’Italia: “La Bambina dei Fiammiferi”, spettacolo di teatro sensoriale, “Hansel e Gretel”, premiato nel 2004 a Molfetta al festival nazionale “Ti fiabo e ti racconto”.

Biglietto Concerto gratuito – Biglietto spettacolo 6 €

Consigliata la prenotazione ai numeri 393.9350933 / 085.2059278