Seicentonovecento edizione 2022: la programmazione della XXIV stagione

PESCARA – Il concerto di apertura in data 15 Luglio 2022 alle ore 21.00 avverrà in Pescara presso la Chiesa del mare con un solista di fama internazionale: Angelo Manzotti (sopranista) Vincitore del Concorso internazionale Luciano Pavarotti edizione 1992 e Stefania Di Giuseppe (cembalo e organo) A seguire, nel mese di Luglio ad Alanno (Pescara) presso la Chiesa di San Francesco un altro grande evento con la partecipazione dell’ Ensemble Armoniche Stravaganze. Proseguendo il nostro itinerario artistico culturale il 1 Agosto presso il Palazzo Botticelli in Collelongo (Aq) si esibirà il FlArt Quartet Ensemble e il 4 Agosto l’ Ensemble Le Musiche da camera di Napoli con un programma dedicato al pianeta voce.

Inoltre, nell’ambito della rassegna, verrà presentato in prima esecuzione assoluta in due serate, l’opera di 12 sonate a violino e basso di Pietro Giannotti a cura dell’Ensemble Labirinto Armonico presso la chiesa parrocchiale di Ovindoli (Aq). Un altro incontro con un importante organo storico della metà del ‘700 a Vasto presso la Chiesa di S. Maria Maggiore con un solista pluri-vincitore di competizioni internazionali: Luca Scandali accompagnato alle percussioni barocche da Mauro Occhionero. E sempre a Vasto altri due incontri con l’importante organo storico: Diego Cannizzaro organista titolare della cattedrale di Cefalù e l’ Ensemble Labirinto Armonico con un programma dedicato al barocco tedesco con Roberto Torto (flauti a becco) Pierluigi Mencattini (violino barocco) Galileo di Ilio (violoncello barocco) e Walter D’Arcangelo (cembalo)

Durante il nostro lungo percorso artistico itinerante durante il mese di Agosto verrà presentato un programma dedicato al salotto D’Annunziano con opere di F. Paolo Tosti per ricordare i 70 anni dalla morte dello storico, filosofo e politico Benedetto Croce. Infatti per l’occasione verrà utilizzato un fortepiano storico originale della metà dell‘800, a cura di A. Mortaloni e G. Pesaresi mezzosoprano.

Per la prima volta nella nostra regione verrà presentato un gruppo vocale strumentale fra i più rappresentativi in campo internazionale per la musica antica: Anonima Frottolisti nella bellissima abbazia di S. Lucia in Rocca di Cambio.

Nuovamente a San Valentino A. C. (Pescara) sarà la volta di un trio presso il Duomo: L. Pradelle oboe, F. Zane flicorno baritono e R. Bortolott organo.

Continuando il percorso artitico-musicale una serata di Musica sotto le Stelle presso Ortona Dei Marsi (Aq) con P. Di Gaetano flauto, G. Muolo clarinetto, D. Panico pianoforte. L’Ensemble di liuti del Conservatorio di Cannes (Francia), e il Trio composto da: N. Guarasci soprano, Tommaso Gerbasi tromba e L. Vincenzo organo.

Tre appuntamenti a Scanno: nella bellissima chiesa di S. Eustachio il 16 Agosto un solista d’eccezione: Gabriele Cassone alla tromba barocca accompagnato all’organo da Antonio Frigè, l’Ensemble Labirinto Armonico con i concerti manoscri di Dresda di J.J.Quantz solista Adriano Meggetto, e un concerto organistico presso il Convento di S. Antonio.

Le passeggiate musicali continuano presso il Teatro Comunale di Atessa (Ch) durante il mese di Ottobre il duo Cecilia Laca 1° violino del Teatro dell’opera San Carlo di Napoli e la pianista pescarese Stefania Di Giuseppe che si cimenteranno con un programma musicale dedicato all’impressionismo francese presso il teatro comunale di Atessa (Ch)

Il 15 Ottobre chiuderà il cartellone della XXIV esima stagione di concerti itineranti denominata SeicentoNovecento in collaborazione con il comprensorio di Caramanico Terme, Roccamorice, San Valentino, Scafa, Turrivalignani: incontri artistici, presso il Palazzo Delfina Olivieri di S. Valentino in A. C. (Pescara): l’Arte Organaria in Abruzzo. L’organo a canne: la meravigliosa macchina dei suoni. A cura di: M° Organaro, Antonio Di Renzo – Arch. Leonello D’Arcangelo, progettista del restauro – M° Stefania Barbetta, restauratrice. (video proiezioni, banco di lavoro sulle tecniche di costruzione) e Concerto dimostrativo presso il Duomo a cura dei M.i Alessia Rancitelli violino barocco Walter D’Arcangelo organo presso il Duomo, e in serata al salone del Palazzo Delfina Olivieri la violinista Margherita Palmieri e la pianista Stefania Di Giuseppe.

Si ringrazia il sostegno e la collaborazione della Fondazione Carispaq, Fondazione Pescarabruzzo, Coop, Rete Adriatica delle Arti, Enel, Banca Bcc, Museo dei Fossili e delle Ambre.