Sede Regione in piazza Unione, al via i lavori di adeguamento sismico

PESCARA – “Sono ufficialmente iniziati i primi lavori finalizzati all’adeguamento sismico e tecnologico della sede di piazza Unione del Consiglio regionale. Costo dell’investimento è pari a 2milioni e mezzo di euro per un intervento unico nel suo genere che ci consentirà di recuperare e valorizzare anche l’Auditorium ‘De Cecco’”. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri ufficializzando l’apertura del cantiere.

“Sicuramente le opere di adeguamento sismico e di innovazione tecnologica della sede della Regione Abruzzo in piazza Unione rientrano nella sfera degli interventi strategici per garantire piena sicurezza alle decine di lavoratori che vivono quotidianamente nella struttura – ha aggiunto il Presidente Sospiri –, per tutelare quello che è parte del patrimonio pubblico e, infine, per predisporre le misure più adeguate per una Regione smart, all’avanguardia, che sia realmente 4.0. Quello iniziato è un intervento unico nel suo genere che prevede la separazione fra il Palazzo regionale sede dell’Agricoltura e la Sede del Consiglio, che ospita, tra l’altro, gli uffici di Presidenza e i Gruppi consiliari. Successivamente verranno installati isolatori sismici alla base e, quindi, il palazzo verrà spostato di circa 30 centimetri. Tutto ciò unitamente al recupero e alla valorizzazione dell’auditorium De Cecco, una struttura duttile che, una volta riqualificata, potrà ospitare momenti importanti del nostro Governo regionale. I lavori sono effettuati dall’impresa che si è aggiudicata la gara di appalto, ossia il Consorzio Pangea di Pescara”.