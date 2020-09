Scuole, ripresa attività sportive a Montesilvano: incontro Pompei – dirigenti

MONTESILVANO – Questa mattina l’assessore allo Sport Alessandro Pompei e il vice sindaco Paolo Cilli, con delega alla Pubblica istruzione, hanno incontrato i dirigenti scolastici Roberta Martorella dell’Ignazio Silone, Enrica Romano di Villa Verrocchio e in videocall Vincenza Medina della Troiano Delfico, per l’assegnazione delle palestre e degli spazi nelle scuole alle associazioni sportive del territorio.

“L’incontro di oggi – afferma l’assessore Pompei – , a distanza di qualche giorno dalla riunione con i referenti delle associazioni sportive locali, è stata utile per stabilire un numero sufficiente di spazi per lo svolgimento delle attività che vanno dalla pallavolo al basket dalla ginnastica a tante altre discipline praticate dai giovani di Montesilvano. Sono state individuate delle soluzioni per agevolare le attività associative, garantendo ai dirigenti scolastici le dovute precauzioni nel rispetto delle misure anti covid. Le attività infatti saranno consentite nel rispetto dei protocolli di ogni singola federazione, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport e dalla Federazione medico sportiva italiana. Ringrazio i dirigenti scolastici per la disponibilità e per il senso di responsabilità. Questa è la prova che quando c’è volontà di collaborare per il bene dello sport si trovano sempre delle soluzioni vincenti”.