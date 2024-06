“Scuola in Grotta”, concerto degli studenti della IC Zippilli-Lucidi di Teramo

TERAMO – Il Gruppo Grotte e Forre del CAI di Teramo e l’Istituto Comprensivo “Zippilli – Noè Lucidi” hanno collaborato per dare vita all’evento “Scuola in Grotta”, una bella iniziativa che ha portato la musica in un contesto naturale unico: la Grotta Sant’Angelo di Ripe di Civitella.

Giovedì 23 maggio, alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale hanno eseguito cinque brani – Canone, Quizas Quizas, Samba de Verão, Carmen, Pink Fuga – davanti ai loro compagni della scuola primaria “Noè Lucidi” e “Michelessi”. Le note musicali si sono propagate tra le pareti della grotta, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Oltre alla performance musicale, l’evento ha incluso un intervento di Andrea Degli Esposti, guida speleologica dell’Eremo di Grotta Sant’Angelo. La guida ha illustrato ai presenti la bellezza naturale della grotta e il suo significato storico e culturale, arricchendo ulteriormente l’esperienza formativa degli studenti.

I partecipanti hanno raggiunto la grotta percorrendo un breve sentiero che offre una vista panoramica sul fiume Salinello, aggiungendo un ulteriore elemento di meraviglia alla giornata.

All’evento hanno preso parte anche i docenti dell’Istituto “Zippilli – Noè Lucidi”, speleologi e soci volontari del CAI di Teramo, nonché il Presidente Giorgio D’Egidio. Quest’ultimo ha sottolineato l’importanza educativa dell’iniziativa e l’impegno del CAI di Teramo nel promuovere collaborazioni con le istituzioni scolastiche: «L’evento “Scuola in Grotta”, coniugando musica, storia e natura, rappresenta un esempio di come le attività didattiche possano travalicare i confini delle aule, trasformandosi in un’avventura all’aria aperta che non può arricchire che cuori e menti dei giovani alunni protagonisti».