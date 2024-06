“Il Teatro c’é”, laboratori di teatro per ragazzi al Florian Espace

PESCARA – Tempo di saggi finali per gli allievi dei laboratori teatrali del Florian Il teatro c’è condotti dalle attrici Emanuela D’Agostino e Zulima Memba. Un folto gruppo di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, si cimenteranno in questa prima metà di giugno sulle tavole del palcoscenico del Florian Espace: alcuni per la prima volta e altri che seguono i corsi da più stagioni, ripeteranno l’esperienza del saggio di fine anno. Per tutti una grande emozione!

Gli allievi sono divisi in tre gruppi in base all’età: elementari, medie e “master”. Eppure i saggi sono quattro, infatti il gruppo dei master (ragazzi dai 14 anni in su) ha prodotto due saggi.

E’ proprio con loro che si comincia lunedì 3 giugno alle ore 19,30 con I segreti delle otto donne, tratto da Otto donne e un mistero di Robert Thomas – da cui fu tratto un film nel 2002 con un affascinante cast di stelle francesi. La trama è quella di un giallo: otto donne si riuniscono nel periodo natalizio e scoprono che l’unico uomo della casa è morto, assassinato da una di loro. La ricerca della colpevole però porta a scoprire anche tutti i loro segreti ed altarini. Le otto donne sono interpretate dalle allieve attrici Valeria Da Ros, Lavinia Di Venanzio, Greta Di Nisio, Sofia Marrone, Caterina Nulli Rosso, Anna Sablone, Marta Salvati, Maria Troisi.

Mercoledì 5 giugno sempre alle ore 19.30 sarà la volta dei più piccoli con Alice, che cosa sei?, tratto dal celeberrimo Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. Il titolo si spiega perché nel Paese delle Meraviglie non ci sono bambine né bambini, e tutti quelli che Alice incontra domandano “cosa sei?”, “ cosa è una bambina?”.

Il cast nutrito in cui Alice è interpretata da diverse bambine e anche il Bianconiglio si raddoppia, è composto dai piccoli attori Elisabetta Castellucci, Vittoria Castellucci, Margherita Centola, Andrea Cotumaccio, Ottavia Cremonese, Emma Crocetti, Marta D’Aquino, Agnese De Dominicis, Alessandro De Leo, Michael Mucciante, Marlene Pilla, Gabriele Rainone, Zeno Sacchini, Grazia Salvatore, Bianca Sarchese, Maria Tashmatova Bossich, Beatrice Valtropini.

Il giorno dopo, giovedì 6 giugno alle ore 19.30 il secondo gruppo dei master porta in scena un altro giallo – “questo è il tema con cui abbiamo lavorato con il gruppo dei master, ragazzi che ci seguono da anni e che hanno una maturità maggiore sia per età che per frequentazione dei laboratori teatrali” dice Emanuela D’Agostino che insieme a Zulima Memba ha diretto e condotto i corsi, nonché curato l’adattamento e la regia di tutti i testi. Una cadavera è tratto da Natura morta in un fosso di Fausto Paravidino – un testo italiano contemporaneo, portato in scena la prima volta da Fausto Russo Alesi che da solo recitava tutti i personaggi. In un fosso viene trovato il cadavere di una giovane donna, una ragazza: chi è stato? perchè si trova lì?

L’ispettrice indaga e interroga diversi personaggi, il ragazzo che l’ha trovata, il pusher, il fidanzato, i genitori e una prostituta, che darà la svolta alle indagini per arrivare ad una sconvolgente verità. In scena Enrico Basile, Leonardo Camplone, Anastasia Carinci, Francesco Cifani, Camilla Di Mastroberardino, Marta Fabrizio, Vittoria Manni, Caterina Nulli Rosso, Sandro Solimes.

Infine giovedì 13 giugno sempre alle 19.30, sarà la volta del gruppo delle medie con Il bosco incantato, tratto da Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. Nella notte di mezza estate, ovvero quella di San Giovanni, in un bosco alle porte di Atene si danno convegno, separatamente, un gruppo di artigiani che vuole provare uno spettacolo come omaggio per le nozze del re, e due coppie di innamorati. Ma non sono soli, infatti Oberon e Titania, il re e la regina delle fate, che si contendono un fanciullo, si danno battaglia a suon di incantesimi, di cui gli ignari umani saranno oggetto. A dare vita alle esilaranti situazioni di innamoramenti repentini, teste d’asino e scambi di coppie saranno Allegra Andreoni, Simone Borsini, Mattia Caranci, Dario D’Intino, Martina Di Iorio, Carlotta Di Profio, Arianna Lopane, Aurora Mazza, Sarabella Mkopi, Carole Piscione, Anastasia Romano, Matteo Sablone, Alberto Sarta, Carlotta Sarta, Gaia Tieri, Lavinia Tursini.

A chiudere la stagione dei saggi saranno poi i “grandi” dell’ Atelier Espace, laboratorio condotto da Umberto Marchesani, il 29 e 30 giugno, ma di questo non diciamo al momento di più!

Ricordiamo che i saggi de Il Teatro c’è sono tutti alle ore 19.30 con ingresso a biglietto unico di 6€, tranne quello del gruppo elementari con ingresso a 5€.

La prenotazione è vivamente consigliata allo 085 4224087 e al 347 1643014, anche Whatsapp.

PROGRAMMA

IL TEATRO C’E’

laboratori di teatro per ragazzi

a cura di Emanuela D’Agostino e Zulima Memba

lunedì 3 giugno – ore 19.30

I SEGRETI DELLE OTTO DONNE

tratto da Otto donne e un mistero di Robert Thomas

con le allieve del gruppo master

ingresso 6€

mercoledì 5 giugno – ore 19.30

ALICE, CHE COSA SEI?

tratto da Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll

con le allieve e gli allievi del gruppo elementari

ingresso 5€

giovedì 6 giugno ore 19.30

UNA CADAVERA

tratto da Natura morta in un fosso di Fausto Paravidino

con le allieve e gli allievi del gruppo master

ingresso 6€

giovedì 13 giugno – ore 19.30

NEL BOSCO INCANTATO

tratto da Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare

con le allieve e gli allievi del gruppo delle medie

ingresso 6 €