Presentata la 161ma Fiera della Pastorizia di Piano Roseto

L’edizione 2024 della Fiera della pastorizia si svolgerà il 6 e 7 luglio. Per dare maggior slancio all’iniziativa sarà costituito un Comitato

TERAMO – La Fiera della Pastorizia, giunta alla 161esima edizione, si svolgerà sabato 6 e domenica 7 luglio a Piano Roseto (Teramo), come annunciato stamani in conferenza stampa alla presenza del dirigente camerale Salvatore Florimbi, dei sindaci di Crognaleto e di Cortino, Orlando Persia e Marco Tiberii, e dei partner dell’iniziativa.

Si tratta della più antica manifestazione della provincia di Teramo dedicata al mondo agropastorale, con notizie che risalgono al 1837. Dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia da Covid -19, la fiera è stata ripristinata lo scorso anno, su espressa volontà della presidente della Camera di commercio, Antonella Ballone, a testimonianza dell’attenzione per il comparto della zootecnia e dell’agricoltura da parte dell’ente camerale.

Quest’anno per dare maggiore slancio all’iniziativa sarà costituito un apposito Comitato Fiera composto da: Coldiretti, GAL, Comuni di Cortino e Crognaleto, ASL, BIM, Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Teramo, Associazione Regionale Allevatori, Confederazione Italiana Agricoltori ed ente Parco.

La due giorni a Piano Roseto si articolerà in momenti celebrativi del mondo pastorale, nella rassegna delle razze ovine e caprine, nella mostra mercato dei prodotti tipici legati alla pastorizia, con momenti di intrattenimento musicale.

Un sentito ringraziamento è stato espresso dal costituendo Comitato nei confronti della Camera di commercio Gran Sasso d’Italia, non solo per il sostegno economico all’iniziativa, ma anche per l’attenzione dimostrata nei confronti degli allevatori locali.