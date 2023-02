Scuola di formazione dei Vigili del Fuoco, esercitazione a Spoltore

SPOLTORE – Questa mattina (8 febbraio 2023) il Belvedere di Spoltore, in Largo Gaist, ha ospitato un’esercitazione di 21 allievi della Scuola di formazione dei Vigili del Fuoco. La scarpata sottostante è stata utilizzata per simulare quattro scenari di soccorso, tutti in ogni caso legati alla presenza dello strapiombo: la calata del soccorritore, il recupero di una persona in barella, un peso di 150 kg da palancare.

“Al comando di Pescara è in svolgimento quest’attività di formazione per i vincitori del concorso, che devono fare 9 mesi di specializzazione” spiega l’ispettore dei Vigili del Fuoco Marco Ducci. L’addestramento speleo alpino fluviale ospitato nel centro storico, con partecipanti dalle quattro province della regione, ha come obiettivo far acquisire le tecniche per interventi di soccorso urgente.

“Tutti i giorni gli allievi fanno formazione nel comando provinciale in viale Pindaro” prosegue Ducci, che è anche direttore del corso. “Nella giornata di oggi è stata programmata l’attività in esterno per effettuare le manovre in una zona antropizzata. Ci ha fatto piacere la possibilità di utilizzare il Belvedere di Spoltore, che abbiamo scelto perché in una posizione ideale, in una zona già recintata e molto ampia, oltre che poco affollata. L’altezza è poi agevole per i vigili: considerando che sono alle prime esperienze, non era il caso di scendere dai 40 metri di un ponte”.

I 10 metri circa del Belvedere sono invece un’altezza più significativa dei 4 metri che avrebbe un’attività in struttura, senza risultare tuttavia troppo pericolosa. Presente anche il sindaco Chiara Trulli per augurare un buon lavoro ai ragazzi e ai loro istruttori, uno ogni cinque allievi: “siamo felici di ospitare quest’importante attività formativa. Tra le attività svolte, peraltro, ci sono una serie di scatti fotografici dal basso della struttura del Belvedere che saranno utili ai tecnici dell’amministrazione comunale per valutare le condizioni del solaio”.

E’ imminente infatti l’avvio dei lavori di completamento del Belvedere, approvati dalla giunta un anno fa, con i fondi contro il dissesto idrogeologico ottenuti dal Ministero dell’Interno. Al Belvedere verrà aggiunto un piano seminterrato fruibile in futuro come garage pubblico attrezzato, con scala di collegamento e ascensore per i disabili: saranno inoltre rinforzati pilastri e travi.